ŠOK! KURTI NIJE HTEO DA IZAĐE IZ ZATVORA U NIŠU 2001, IZNELI GA NAPOLJE! Čedomir Jovanović otkrio: Evo zašto NIJE HTEO NA SLOBODU!

Lider LDP Čedomir Jovanović otkrio je kako je 2001. aktuelnog kosovskog premijera Aljbina Kurtija bukvalno molio da izađe iz zatvora u Nišu nakon što je njegovo oslobođenje potpisao tadašnji predsednik Vojislav Koštunica, i to posle dve i po godine odslužene godine kazne od presuđenih 15.

Koštunica tihuje u brvnari

- On nije svojevremeno pušten iz zatvora, on je odnet iz zatvora. Pošto svi oni koji kritikuju Koštuničinu odluku da ga pusti, koliko su oni protiv te odluke, i sam Kurti je bio protiv te odluke. Verovali ili ne, zvao me je upravnik zatvora tada da mi kaže da ne zna šta da radi, da Kurti neće da izađe iz zatvora, pa sam išao i razgovarao s njim, a on mi kaže: "Ne priznajem Jugoslaviju, ne priznajem odluke njenog predsednika. Je l' ste me osudili na 15 godina, sedeću ovde 15 godina." Ja sam mu rekao: "Ej, Aljbine, čoveče, besmisleno je, svi su otišli..." Izneli su ga iz zatvora. Sve u svemu, njemu nije ni bilo mesto u zatvoru - kazao je Jovanović u emisiji "Usijanje" Kurir televizije.

foto: BETAPHOTO/STA/Nebojsa Tejic/DS

On se osvrnuo i na to što je Koštunica sada jedan od potpisnika peticije protiv evropskog predloga za kosovsko pitanje.

- Lako je Koštunici da iz neke brvnare tamo, u kojoj navodno sedi bez struje, tihuje i potpisuje peticije Dveri ovde u Beogradu. Samo, Vojo, izvini, pa uradi nešto. Bio si predsednik ove države, uzmi uradi nešto. Idi, nađi nekoga ko će podržati tu tvoju ideju. Ali nije kadar, kao ni svi oni koji su to potpisali - smatra Jovanović.

Razgovor s Tadićem

On je prokomentarisao i izjavu lidera SDS i nekadašnjeg predsednika Borisa Tadića da je ono što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću ponuđeno evropskim planom manje od onoga što je njemu nuđeno 2011. godine.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

- Pozvao sam Tadića nakon te izjave, razgovarali smo, ja sam mu rekao: "Borise, ti bolje da se ubiješ posle toga što si rekao nego da bilo šta drugo radiš." A on mi je rekao da se ne slaže s tim planom, te da je Vučić sam do toga doveo, itd. Ima tu dosta toga što ja mogu da razumem, ali je suština u sledećem, i tada, 2011. godine, kada je on to uradio, kad je odbio, ja sam rekao: "Nemoj, Borise, znam da je teško, ali neće sutra biti lakše." On kaže: "Vrlo dobro znaš u kakvom smo položaju tada bili, je l' znaš da sam mogao da kažem šta hoću, ali nisam mogao uradim šta hoću. Da sam bio predsednik koji iza sebe nema zemlju konsolidovanu institucijama i jedan racionalan narod. Da bi me prvi Vučić i Toma razapeli i zapalili na Terazijama da sam rekao Angeli Merkel: 'U redu, povući ćemo srpske institucije s Kosova.' Ti znaš da su me srušili 2012. zato što su zaključili da ne mogu demokratske snage da donesu tu promenu na Balkanu, već da sve dolaze s desnice, koja se redefinisala" - podsetio se Jovanović.

Kurir.rs/