VUČIĆ O POSLANIKU KOJI JE GLEDAO FILM ZA ODRASLE NA SEDNICI O KiM: Neću da učestvujem u hajci, ali taj je bolji od 90 odsto njih

Predsednik Aleksandar Vučić osvrnuo se na veliki skandal koji je napravio poslanik socijalista Zvonimir Stević koji je gledao porno film za vreme sednice Skupštine Srbije na kojoj je predstavljen izveštaj o pregovorima sa Prištinom.

- Neću da učestvujem u toj hajci. Taj poslanik im je bolji od 90 odsto poslanika. To me ne zanima. Govorim o strukturalnim problemima. To je mnogo važnije nego šta je poslanik radio u tih 30 sekundi - kratko je rekao Vučić tokom gostovanja u Nacionalnom dnevniku na TV Pink.

Stević (66) je inače danas podneo ostavku na poslaničku funkciju nakon što se u medijima i na društvenim mrežama pojavio snimak kako gleda filmove za odrasle za vreme sednice o Kosovu i Metohiji.

Bio je član skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju odnosno zamenik člana Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i zamenik člana Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.

