AMERIČKI AMBASADOR HIL: Francusko-nemački predlog da se sprovede do kraja godina

Sjedinjene Američke Države (SAD) se apsolutno zalažu za potpuno sprovođenje onoga što je dogovoreno Briselskim sporazumom, uključujući i formiranje Zajednice srpkih opština(ZSO), kaže američki ambasador u Beogradu Kristofer Hil.

- Mi zaista insistiramo da ono što je dogovoreno mora da se sprovede, znači govorimo o originalnom Briselskom sporazumu. Ne kažem da francusko-nemački sporazum nije u raskoraku sa Briselskim sporazumom. Oni su svakako povezani. Koncept da prethodni sporazum mora da bude sproveden, deo je francusko-nemačkog sporazuma - rekao je Hil gostujući na televiziji K1.

Na pitanje o Vašingtonskom sporazumu, Hil je odgovorio da ne želi da ga zaobiđe i da je on bio važan, jer je bio posvećen privredi da bi se obezbedilo da Beograd i Priština mogu da reše neka pitanja koja direkno utiču na život ljudi na terenu.

Stvar je u tome, istakao je Hil, da se sprovedu rešenja koja su već dogovorena Briselskim sporazumom.

- Mislim da se treba vratiti na ono osnovno pitanje, a to je budućnost srpske zajednice na Kosovu. Oni tamo žive vekovima i moraju znati kakva im je budućnost. Tako da je fundamentalno pitanje da se pozabavimo onim što potiče iz originalnog Briselskog sporazuma, a to je ZSO. To apsolutno mora da se sprovede, ukoliko očekujemo da neko u buduće sporazume ima poverenje - poručio je američki ambasador.

"Ova godina je značajna"

Što se tiče rokova za formiranje ZSO i sprovođenja francusko-nemačkog sporazuma, Hil smatra da su rokovi koji se spominju u medijima razumni i realni, te da bi ZSO mogla da se formira do leta, a francuski-nemački predlog da se sprovede do kraja godine.

- Mislim da ljudi moraju svakodnevno da rade na tome da dođu do rešenja. Mislim da je realno predložiti da se to desi ove godine, zato mislim da je ova godina značajna, mislim da je predlog pozitivan i da može da se sprovede - poručio je Hil.

On je istakao da SAD apslolutno podržavaju ono što su Evropljani uradili, posebno francusko-nemački predlog.

- Pričamo o rešenju za Srbiju, Balkan i Evropu. SAD imaju dugoročne interese na kontinentu i u ovom regionu. Mislim da ono što treba da radimo jste da pričamo sa Evropljanima o tome - rekao je Hil.

"Stanje na Balkanu nije tako loše"

Naglašava da je važno je da se stvari smire, da se ne stvaraju tenzije i da se ne pruža prilika ljudima koji žele da ih stvaraju izgovor za to.

- Ja 20 godina nisam bio ovde, ali bio sam na drugim mestima, između ostalih i u Severnoj Koreji. Tako da, ako ste razočarani stanjem u Srbiji, pogledajte Severnu Koreju, pa ćete videti da stanje na Balkanu nije tako loše - poručio je Hil.

Dodaje da mu je jasno da je ono što brine ljude u Srbiji ko će garantovati potpisane sporazume, jer je Briselski sporazum potpisan 2013, a nije sprovede i prošlo je toliko vremena.

- Mi želimo da budemo deo procesa i garancija za porovođenje ishoda njegovog dogovora. Ako želite da investirate u bilo koju zemlju, želite da to bude na sigurnom mestu i da nećete imati politčkih problema. Tako da je sve to deo jednog velikog problema - zaključio je američki ambasador u Srbiji.

"Želimo Srbiju u EU"

On je istakao da SAD žele da vide Srbiju u EU.

- Za nas je važno da Srbija postane članica EU, što mi apslolutno podržavamo, jer EU ona predstavlja grupu možda naših najboljih prijatelja na svetu. Stalo nam je da Srbija postane deo EU i da naši odnosi ne budu samo bilaterano dobri, već da bude i deo EU - rekao je on.

Dodaje da SAD podržavaju i inicijativu regionalnog povezivanja "Otvoreni Balkan".

- Ono što je potrebno ovom regionu je još dublja regionalna integracija, jer ako ste kompanija koja sa strane gleda gde će da stavi svoje proizvodne pogone, ona gleda da to ne bude tržište samo jedne zemlje, već da tu bude više zemalja. Tako da su inicijative poput Otvorenog Balkana apsolutno odlične inicijative - poručio je američki ambasador.

Sem toga, dodaje, tu postoji još jedna dimenzija, a to je da su tu ideju podržali predsednik Aleksandar Vučić, ali i premijer Albanije Edi Rama.

- Ako se osvnete na istoriju videćete da ste malo kada imali tako dobre odnose Beograda i Tirane, kao danas. To povezujem upravo sa tom inicijativom. Podržavamo takve inicijative, želimo da pomognemo ljudima da pomognu sami sebi, ali to mora biti nešto što potiče iz ovog regiona - naveo je Hil.

(Kurir.rs/Blic/K1)