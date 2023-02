KOSOVO DOBIJA PROFESIONALNE SNAJPERISTE! Priština se sprema za nove načine ratovanja! OBUČAVAJU SE U JORDANU

Kosovske bezbednosne snage (KBS) dobijaju profesionalne snajperiste koji trenutno prolaze specijalnu obuku u Jordanu, najavio je ministar odbrane Kosova Armend Mehaj. On je rekao da se obuka snajperista KBS obavlja s jordanskim snagama za specijalne operacije.

Dve činjenice

- Profesionalni snajperisti pridružiće se našim redovima. Naši komandosi iz jedinice za specijalne operacije prolaze specijalnu snajpersku obuku u Jordanu sa svojim kolegama iz snaga za specijalne operacije zemlje domaćina - objavio je Mehaj.

Stručnjak za terorizam Dževad Galijašević kaže za Kurir da je ovo još jedan korak u naoružavanju Prištine i stvaranju kosovske vojske.

foto: Youtube/Printscreen

- Sve ove nabavke naoružanja i obuke govore da Kosovo ima vojsku, ma kako se to sada zove. Ovo poslednje je konkretno namenjeno da se oružane snage pripreme i za druge načine ratovanja, poput snajperskog delovanja. Iz tog poteza Prištine odmah se potvrđuju dve činjenice. Prvo, proces naoružavanja Prištine uvek je sinhronizovan. Kosovo je protektorat, pa je iluzija verovati da se tamo nešto samostalno odlučuje. I drugo, vidi se plan pomeranja Kosova ka islamskim zemljama. Do sada je Priština nastupala s nacionalne platforme, a sada se to postepeno gura u širinu, ka islamskim centrima - objašnjava naš sagovornik.

Islamizacija

Galijašević napominje da je vidljivo da se i kosovska diplomatija usmerila na te centre.

- Meta prištinske diplomatije sve je više okrenuta ka tim islamskim centrima, a Jordan je samo jedan od njih. Tamo se obučavaju kosovski snajperisti iako ta zemlja nema nikakvu reputaciju u smislu ratovanja i sličnih stvari. To nam govori da je, uz vojnu obuku, Jordan izabran i zbog jačanja verskog identiteta. Tamo odlaze mnogi hodže i imami s prostora SFRJ i Jordan važi za centar iz kojeg se verski deluje prema Balkanu. Cilj je očigledno islamizacija Kosova - smatra Galijašević.

