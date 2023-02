IGRA IGRU ZBOG DOMAĆE JAVNOSTI: Kurti će morati da formira ZSO!

Premijer tzv. republike Kosovo Aljbin Kurti, koji je uporno govorio kako "ni po koju cenu neće formirati ZSO i da ga to ne zanima", pre dva dana je na sednici skupštine u Prištini saopštio šest uslova za formiranje Zajednice.

Analitičari ocenjuju da je ovo unutrašnja politička igranka Kurtija kako ne bi ispalo da je prihvatio ZSO bez borbe, a iz Brisela stiže poruka da ta asocijacija mora biti formirana.

Hitno

Portparol EU Peter Stano rekao je da je Priština preuzela kao međunarodnu obavezu stvaranje ZSO i da je na Prištini da tu obavezu i sprovede. Stano nije komentarisao uslove koje je Kurti postavio dan ranije za formiranje ZSO.

- Mogu samo da ponovim hitnost koju EU pridaje unapređenju dijaloga i primeni postignutih sporazuma, a formiranje asocijacije je jedan od njih - podvukao je Stano u pisanom odgovoru za RTK. On je potvrdio da stav Brisela o formiranju ZSO na KiM ostaje nepromenjen i da je on više puta ponovljen u javnosti.

Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, kaže za Kurir kako su ovakvi Kurtijevi govori usmereni ka kosovskoj i albanskoj javnosti i treba da pokažu kako je on odlučan u zaštiti njihovih interesa.

Ruganje - To su njegove unutrašnje političke igre, da ne bude posle - prihvatio je odjednom ZSO, nego je bilo pod njegovim rigoroznim uslovima. Ovakvo postavljanje uslova zvuči kao da se ruga stranim diplomatama, ali on zna da ne može da opstane bez uticaja stranog faktora na Kosovu. Sa druge strane, ako ga oni sklone, on želi da se bude politički heroj koji nije dozvolio da se ugrozi lažna državnost lažne države. Ipak, zasad iz njegove retorike ne vidim spremnost da brzo formira ZSO i postupi po Briselskom sporazumu, što ne znači da se to neće menjati - kazao je Miletić.

(Kurir.rs/ J. P.)