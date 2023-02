"ZA ŠTA ĆE TZV. KOSOVU 60 SNAJPERISTA" Drecun nema dilemu: To je predviđeno za agresivne namere prema srpskom narodu! (VIDEO)

Izjava predsednika Aleksandra Vučića koji je,nakon sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinte i najvišim diplomatskim predstavnicima tih zemalja u Srbiji,rekao da im je preneo šta Beograd misli o nastavku dijaloga.

On takođe navodi da smo u potpunosti posvećeni dijalogu i da insistiramo da se hitno primeni dogovoreno Briselskim sporazumom,dok je predsednica Vlade Ana Brnabić izjavila da zamrznuti konflikt nije rešenje i da Beograd insistira na formiranju ZSO.

S druge strane, stiže i nova provokacija Aljbina Kurtija, a o celoj situaciji razgovarao je Milovan Drecun, predsednik Odbora za KiM Narodne skupštine, gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije.

Drecun se osvrnuo na agresivne namere KBS-a prema srpskom narodu, pa je skrenuo pažnju na nivo formiranja čete.

foto: Kurir televizija

- Njihova struktura buduće vojske Kosova, odnosno sadašnjih kosovskih bezbednosnih snaga, pokazuje da imaju ozbiljne destabilizujuće i agresivne namere prema srpskom narodu. Postoje tri pešadijska puka, a svaki od njih ima čete, odeljenje sa oklopnim vozilima hamer ili kobra sa mitraljezima, zatim protivoklopna i minobacačka odeljenja. Svaka četa ima oko 150 ljudi. Oni su sada, kako je njihov tzv. ministar odbrane rekao, izašli na oko 4.500 ljudi zajedno sa minisartstvom odbrane - započeo je Drecun, pa nastavio

- Dakle, primili su novih 800 pripadnika u KBS. Intezivno sprovode odbrane i kažu da su skoro 2.500 ljudi obučili već u NATO zemljama, a obuka je neprestana, kao što je i ova za snajperiste. Taj tzv. ministar odbrane je najavio da će ovo biti godina KBS-a, kao i to da će se opremiti u kupovini naoružanja, obuka, usavršavanje pripadnika... Baze su na severu, iako su to navodno policijske baze, a naravno da će, po površini koju treba da zauzmu kod Leposavića, biti za KBS.

01:25 ZA ŠTA ĆE TZV. KOSOVU 60 SNAJPERISTA? Drecun otkrio kako izgleda četa vojske: To je predviđeno za ratna dejstva prema Srbima!

S obzirom na to da je tzv. ministar odbrane Kosova objavio fotografiju u kojoj se njegov snajperski tim obučava u Jordanu, Drecun je rekao da to čine zbog ratnih dejstava prema srpskom narodu.

- Imaju po troje snajperista u svakom odeljenju, a ako se to podmožni sa 20, koliko mogu da imaju u pukovima, to je onda 60 snajperista. Šta će im toliko snajperista i koga će da ubiju? Sigurno neće ići u mirovne misije s tim, sve je to predviđeno za ratna dejstva prema srpskom narodu. Kada se govori o tome da treba da se postigne dogovor između Beograda i Prištine na miran politički način, s druge strane je l' su ovi snajperisti doprinos mirnom političkom rešenju? Oktobra 2020. godine u kaserni u Prištini dopremljeno je 30 novih dalekometnih snajperskih pušaka, a tokom marta 2021. godine bilo je opremanje KBS-a novim taktičkim snajperskim puškama. Za koga ih pripremaju, sa kim treba da ratuju i pucaju iz tih pušaka? Pa već su ih upotrebljavali protiv srpskog naroda na severu Kosova, doduše kao pripadnici specijalnih parapolicijskih jedinica - rekao je Drecun.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Kurir.rs