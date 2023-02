"ZANIMA ME ŠTA JE DAČIĆ PRIČAO U AMERICI" Miletić: Ne bi me čudilo da je zagovarao politiku koja nije usaglašena sa Vučićevom

Trećeg februara navršilo se tačno 100 dana, od 26. oktobra, kada je izglasan treći kabinet Ane Brnabić.

Mnoštvo stvari se dešavalo u ovih 100 dana, Vlada je imala i te kako teške izazove uprkos najavama da nas čekaju teška vremena.

Da li su svi članovi Vlade opravdali poverenje, ko je čvrsto branio nacionalne interese, a ko bi da sedi na dve stolice, a pritom da izmakne jednu vladajućoj stranci.

Gde je u ovom trenutku Srbija, kakvo je raspoloženje biračkog tela i šta bi pokazalo kada bi sutra bili održani izbori pričali su, u jutarnjem programu Kurir televizije, prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije i Vladan Glišić, advokat i lider Narodne mreže.

- Pre svega, drušveni nemir se dešava vezano za pritiske koje imamo. Nije u pitanju samo delovanje Albanaca na KiM ili Međunarodne zajednice, nego kao da postoji neka peta kolona koja bi da održi mir i stabilnost u Srbiji. Ovih 100 dana kao da su proleteli u magnovenju. Nije normalno vreme, pa da postoji uhodavanje ministra. Vlada je postavljena sa nekim oročenim mandatom, pa se sve vreme stvarao pritisak na naše državno rukovodstvo da uđe u pregovarački proces. Iako je on bio mimo svake logike i normala. Prisutno je nepoštovanje desetogodišnjeg osnovnog sporazuma, a oni traže novi sporazum, onda imamo energetsku krizu koja se poklapa sa ratom u Ukrajini i nikako do kraja ne možemo da sagledamo sve aspekte, jer vidimo da Evropa daje autogolove - započeo je Miletić, pa nastavio:

- U celom tom nelogičnom procesu mi moramo da kalkulišemo. Kako oni više ulažu, tako više i gube, a oni očekuju od svojih partnera, kao što smo mi uslovno rečeno, jer smo kandidati za ulazak u EU, da radimo u korist svoje štete. Dakle, u ovih 100 dana je bilo nenormalno vreme, ne znam šta može da se procenjuje i ocenjuje sem da se Srbija trudila i uspela da očuva mir i stabilnost u regionu dok traži perspektivu, a ne da bude poligon za eksperimente velikih sila.

Miletić je otkrio šta je narušilo odnose između SPS-a i SNS-a, iako su i dalje koalicioni partneri, pre svega, zbog nacionalnog interesa.

- Dešavanja u Parlamentu su samo indikacija onog što je suština mimoilaženja. Po svemu sudeći imamo različita viđenja za određenjavažna pitanja, a to su i ZSO, francusko-nemački predlog, šta raditi sa sankcijama... Sve to čini suštinu Vlade i politike predsednika Vučića, a izgleda da tu ima mimoilaženja. Dešavanje u Parlamentu je samo povod za određenu reakciju koja je sinhronizovana i sa susretima koje je Dačić imao u Americi. Ne bi me čudilo da je Dačić tamo zagovarao politiku koja nije usaglašena sa predsednikom Vučićem.

Glišić je napomenuo pitanje ispadanje vozova iz šina na terioriji Srbije i rekao je da su to uzroci pritiska na našu zemlju, ali da nadležni ne žele da uznemiravaju javnost.

- Ova Vlada je na nekin način ratna Vlada. Hvala Bogu pa rat nije na našoj teritoriji. Kada pogledate dešavanja u Ukrajini, koja sve više počinju da se zaoštravaju, deluje kao da je sve bliže eskaliranju u svetski rat. Doduše, neki kažu da je počeo, ali hibridnim sredstvima, a ta sredstva oseća i naša država. Došli smo do toga da je spoljna politika postala glavni mehanizam za sve. Pitanje, o kojem se ne priča u javosti, je kako se dešava da nama na toliko mesta iskliznu vozovi iz šina, i to uvek sa hemijski opasnim materijalom. Smatram da je to bezbednosni razlog, koji nema veze sa ekologijom, ali ima veze sa pritiskom na našu zemlju i mislim da naši bezbednosni organi to znaju, ali neće da uznemiruju javnost - rekao je Glišić, pa dodao:

- Bez obzira šta ljudi radili u svojim resorima, dobro ili loše, to je u senci krize na Kosovu, pa je ministar vojske bio u centru pažnje jer je morao da gasi požar, isto tako je ministarka ekologije morala da gasi požar, takođe se to dešavalo na mnogim drugim poljima gde su ministri gasili požare. Vladi će veoma teško biti da pokaže svoje kapacitete u razrešavanju okolnosti jer konstanto neko baca ugranak u naše dvorište. Znam i ko je to, a to sigurno nisu ljudi iz Rusije ili Kine, već su to one države koje od nas traže da brzo potpisujemo neke neprihvatljive uslove.

Glišić je rekao da je spoljna politika jedina moguća, kao i to da bismo trebali da budemo tolerantniji prema Vladi jer radi u nemogućim okolnostima.

- Naš veliki problem je jer smo u potpunom okruženju politike Zapada. Zbog toga je spoljna politika koju vodimo jedina moguća. Ona omeđava sve druge odnose, unutarpolitičke, opozicije, vladajuće stranke... Socijalistička partija Srbije je dobila dobre rezultate na zadnjim izborima jer je otvoreno stala na jednu stranu u ovom svetskom sukobu. Trebalo bi da budemo tolerantiji prema ovoj Vladi jer ona radi u nemogućim okolnostima. Mi smo na neprijateljskom terenu, kontinentu i vremenu - zaključio je Glišić.

