"VAGNEROVCI IZA EKSTREMISTA KOJI SU PRETILI SMRĆU VUČIĆU" ŠOK TVRDNJE Šormaz: Ista ekipa bila i 2020, pušteni da se vrate u Rusiju

Ekstremisti iz ultradesničarske organizacije "Narodna patrola" koji su na Sretenje protestvovali ispred Predsedništva i pretili smrću predsedniku Aleksandru Vučiću, po svemu sudeći nisu samostalno organizovani!

Stručnjaci za bezbednost ocenjuju da imaju pomagače i finansijere i da su oni najverovatnije iz inostranstva.

Otvorenim pretnjama: "Kunem vam se, spremni smo za mnogo više od nereda" i "Ko potpiše, njega ubiše", ekstremisti su pokazali da se ne šale i da su spremni da idu do kraja.

Stručnjaci ukazuju da je najverovatnije postojao plan da se s reči pređe i na dela, imajući u vidu da je nađen i karabin kod Dejana Bobačeka (36), koji je priznao da je krenuo na protest ispred Predsedništva.

Službe su sprečile dalje nasilje, ekstremisti koji su pozivali na ubistvo predsednika su uhapšeni, ali opasnost nije sasvim isključena, jer nisu otkriveni nalogodavci.

Dragan Šormaz, predsednik Evroatlanskog saveta Srbije, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao ovog nedavnog udara na državu i predsednika koje je odmah i osudio.

- Neki bi rekli hrabrost, ja bih rekao ludost tih koji su bili na bini izjavljivali to što su izjavljivali. Sigurnost u tome što govore, govori da su nedodirljivi. To i govori ko im je nalogodavac. Tu nemam ni najmanje sumnje. To sam govorio i 2020. godine. Kada su bili protesti zbog lokdauna. Predsednik je najavio ponovni lokdaun jer su rezultati toga bili uočljivi. Zbog toga smo imali manje obolelih i manje problema sa koronom. Neki građani su tada izašli da protestuju. Međutim, to je bilo samo prvo veče, a neki protesti su trajali danima ako se sećate - rekao je.

Voditeljka Silvija Slamnig se tu nadovezala i rekla da je to bio jul 2020. godine. Potom je Šormaz nastavio:

- Ja sam tada bio poslanik. Profesor Dragišić sa fakulteta za bezbednost, koji je isto bio poslanik u to vreme, i ja smo govorili da iza tih protesta stoji Rusija i vlast u Rusiji. Ne govorim o prvoj večeri protesta nego o ostalima. Takođe je to ista ekipa ljudi koja je bila i sinoć. Govorili smo da su prisutni ljudi u Srbiji iz Vagnera i ja znam da su bili prisutni. Znam da su neki od njih uhapšeni od strane policije, a zašto su pušteni da se vrate u Rusiju na to pitanje nemam odgovor - istakao je.

Voditeljku je interesovalo da li Šormaz smatra da su oni apsolutno odgovorni za dešavanja od sinoć.

- Ja sam apsolutno siguran da oni to rade. Nemam ni najmanje sumnje. Podsetiću vas, tada nije bio trenutak korone već Vašingtonski sporazum koji je potpisan u septembru. Sada je ovaj dogovor koji sledi sa EU i Prištinom - rekao je Šormaz.

