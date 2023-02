UGLJEŠA GRGUR: Odgovorno tvrdim da je u sredu pokušan državni udar i da se nasilnim putem i ubistvima preuzme vlast u Srbiji

"Kao narodni poslanik Republike Srbije tražim od državnih bezbednosnih organa-MUP-a, BIA, VBA i VOA da preduzmu sve neophodne mere i radnje da se zaštiti predsednik države Aleksandar Vučić i njegova porodica kao i svi državni funkcioneri", kaže Uglješa Grgur, poslanik u Skupštini Srbije:

- Odgovorno tvrdim da je sinoć pokušan državni udar i da se nasilnim putem i ubistvima preuzme vlast u Srbiji. Tražim od Tužilaštva, pošto Tužilaštvo vodi istragu, da odmah krene da sprovede istragu i da da policiji potrebna obaveštenja šta da radi i da se identifikuju sva lica koja su pretila smrcu predsedniku države.

foto: Privatna Arhiva

On kaže da od kad je predsednik države objavio rat organizovanom kriminalu i svim vidovima krminala u Srbiji da mu je život ugrožen.

- To sam non stop govorio i dan danas govorim i na žalost sve te moje reči su se obistinile. Sada kažem da životi mogu biti ugroženi i svim drugim državnim fukncionerima od strane ovih antisrpskih organizacija koje imaju potporu u Skupštini Srbije gde su kidisali poslanici na glavu predsednika države. Rezultat toga smo videli sinoć da su pretili smrću predsedniku države što nigde na svetu nema i mislim da ovo što se kod nas dešava je strašno i zabrinjavajuće, ali sam siguran da MUP i BIA mogu sve da drže pod kontrolom i da gradani ne trebaju da budu uznemireni - saopštio je Grgur.

Svi ti, dodaje Grgur, koji su pretili ubistvima, neredima, batinjanjem ljudi trebaju da budu pod hitno u skladu sa Zakonima Republike Srbije procesuirani i osuđeni.

- Predsednik države vodi srpsku politiku i mislim da je cilj svih ovih što prete ubistvima i što se skupljaju, a što se njihovi lideri kriju po kafanama i što su verovatno plaćeni od strane nekoga ne žele dobro Srbiji i ne žele dobro nijednom građaninu Srbije-žele krvoprolice, da izvrše državni udar i žele vlast nasilnim putem. Vlast u Srbiji se dobija na izborima, nikako drugačije - rekao je Grgur.

foto: Privatna Arhiva

Ističe da mu je kao narodnom poslaniku u interesu samo država Srbija.

- Imam jedno državljanstvo to je srpsko, nemam ni državljanstvo Francuske, samo Srbije i Srbija mi je na prvom mestu. I kao poslanik zastupam interese samo Srbije, njenog naroda i predsednika države. Svi oni koji mogu da sruše Srbiju lažima, nasiljem, pretnjama smrću oni su u zabludi. U Srbiji niko ne može biti jači od države Srbije. Moj je cilj da branim Srbiju od bilo kakvih ljudi koji hoce nasilje, protivpravno uzimanje vlasti i sve ono što nije u skladu Zakonima Srbije. Ubeđen sam da nećemo dozvoliti bilo kojim nasilnicima uz ma koju zaštitu spolja, bilo da ona dolazi sa Zapada ili Istoka da ugrožavaju integritet i ustavni poredak Srbije niti da iko preti predsedniku države. Neka se ne nadaju svi zlonamerni da ce im to proći. Apsolutno podržavam koaliciju Vučić-Dačić jer to je nešto što daje mir i stabilnost Srbiji, a ovi nasilnici koji žele to da razbiju neka znaju da to neće uspeti.

Svi poslanici SPS-a, Jedinstvene Srbije i "Naše Drine" smo svi kao jedan uz predsednika države koji zastupa interese svoga naroda i njemu je narod na prvom mestu. Mi sledimo njegov put i nikada necemo odstupiti od toga niti izdati predsednika Aleksandra Vučića. Srbija ima stabilnu vlast i još jednom tražim od Tužilaštva da se pohapse svi oni koji su pretili predsedniku i da se to više nikada ne ponovi - saopštio je Grgur.

(Kurir.rs)