VUČIĆ ODLUČNO BRANI INTERESE SRBIJE, FORMIRANJE ZSO USLOV ZA DALJE RAZGOVORE! Vesić o briselskim sastancima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infratsrukture Goran Vesić izjavio je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom jučerašnje runde pregovora u Briselu, kao i svaki prethodni put, jasno, oštro i odlučno branio interese Srbije i učinio još jedan korak da Srbija nastavi svoj evropski put, da nastavi da se razvija, a da istovremeno štiti svoje interese.

- Bilo je optužbi da će predsednik ne znam šta potpisati u Briselu, a nikakav dokument juče nije potpisan. Čak nije ni objavljena zajednička izjava. Imali smo saopštenje EU, koje nije pravno obavezujući dokument, niti stvara bilo kakve pravne ili političke posledice - rekao je Vesić za TV Prvu.

On je pozdravio saopštenje EU u kojem stoji da svi do sada potpisani sporazumi moraju da se sprovedu, a to znači formiranje Zajednice srpskih opština, kao uslov za bilo kakav napredak u razgovorima.

- Najvažnija poruka, koju je juče poslao i predsednik Vučić, je formiranje Zajednice srpskih opština, koja obezbeđuje sigurnost Srba na KiM, njihova prava, mogućnost da samostalno odlučuju o svojoj sudbini - naglasio je Vesić.

Ministar je konstatovao da se u Srbiji poslednjih dana vodi hajka i plasiraju dezinformacie o ZSO, kroz koju, kako ističe, Srbi na Kosmetu dobijaju 22 veoma jasne nadležnosti kao što Srbi imaju dodatne nadležnosti u sudstvu i policiji po drugim odredbama Briselskog sporazuma koje im garantuju bezbednost.

- Kroz ZSO, Srbi na KiM dobijaju mogućnost da razvijaju svoju zajednicu, samostalno, a da im niko iz Prištine ne naređuje kako će da rade i žive - napomenuo je Vesić.

Međutim, on je ukazao da se u Srbiji vodi kampanja protiv ZSO, a vode je upravo oni koji se, kaže, predstavljaju kao patriote, koje se bore za interese srpstva.

foto: AP/Virginia Mayo

- Oni bi izgleda najviše voleli da Srbi nemaju nikakva prava, da Srbija bude izolovana, pod sankcijama, jer je to, čini se, pravo okruženje u kojima te lažne patriote mogu da žive. Oni ne razumeju da Srbija može da bude prosperitetna zemlja, koja štiti interese Srba svuda gde žive. Zato sada od tvrdnji da će Vučić nešto potpisati u Briselu, imamo izjave kako ZSO ne valja ništa. Da ne valja, Aljbin Kurti bi je, valjda, formirao - objasnio je Vesić.

On je napomenuo da Beograd čeka samo jedan potpis - da Kurti potpiše ZSO, što on nikada neće učiniti, ali bez čega neće biti napretka u pregovorima.

- Sprovođenje svih potpisanih sporazuma znači, pre svega, Zajednicu srpskih opština. Zato predsednik i govori o implementaciji i mapi puta. Na početku mape puta mora da bude ZSO - poručio je Vesić.

On je ukazao i da je pozicija Srbija danas potpuno drugačija u odnosu na 2012. godinu, jer danas većina zemalja u Ujedinjenim nacijama ne priznaje samoproglašeno Kosovo, a to je, kaže, pobeda predsednika Vučića, njegove diplomatije i upornosti. Vesić je napomenuo i da danas Srbi na KiM govore jednim glasom, ujedinjeni oko Srpske liste, i imaju jedan interes - da budu svoji na svome i da zaštite svoja prava.

Na pitanje da li je danas bliži neki dogovor Beograda i Prištine, odgovorio je da se i ne zna šta Priština želi:

- Nudili su juče da potpišu sve i svašta, šta god da su im dali oni bi potpisali, makar to bio jelovnik, ali samo jednu stvar nisu želeli - da se formira ZSO, na čemu Vučić i Srbija insistiraju.

Vesić je podsetio da predsednik Srbije za deset godina nije izbegao nijedan razgovor, uključujući i one najbesmislenije za koje se unapred znalo da neće doneti rezultat jer je njegova obaveza, kao predsednika, da razgovara u ime Srbije i svojim potezima ne učini ništa da zemlji oteža situaciju, već da politička, ekonomska i međunarodna pozicija Srbije bude bolja.

- Početak svega je ZSO. To je obaveza Prištine, i moraće da je formiraju, pre ili kasnije - poručio je Vesić.

On je dodao da jedan deo opozicije ne razume da oko nekih pitanja nema strančarenja, a takvo je upravo pitanje Kosova i Metohije, koje nije ni od juče, ni od pre godinu dana ili deset godina, već traje duže od vek i po, pa ga nije ni moguće rešiti za godinu dana.

- Vučić razume da je to nacionalno pitanje i želeo je i u parlamentu da čuje neki predlog i tražio podršku, ali ne političku podršku za sebe, već podršku da se bori za interese Srbije sa mnogo jačom snagom. I, nije je dobio - rekao je Vesić.

Dodao je da su i pokušaji napada na predsednika u parlamentu, ranije ovog meseca, scenario koji bi poželeo Kurti.

- Imate grupu opozicionih poslanika, okupljenih, pre svega, oko stranke Vuka Jeremića, koji je, inače, najzaslužniji za problem na KiM. U vreme kada je bio ministar spoljnih poslova, on je, na bruku i sramotu Srbije, predložio da podnesemo tužbu pred Međunarodnim sudom pravde, gde smo izgubili, jer je većina sudija bila iz zemalja koje su priznale Kosovo - rekao je Vesić.

Tom presudom, dodao je, naneta je najveća šteta borbi Srbije za KiM.

- Umesto da ćuti, Jeremić druge optužuje za izdaju. On koji je upleten u svetski korupcionaški skandal. Mesto predsedavajućeg Generalne skupštine UN koristio je da se druži sa belosvetskim kriminalcima. Ne postoji veći skandal u GS UN od onoga što je radio Jeremić. I, onda on govori Vučići kako treba da se bori za KiM - rekao je Vesić.

Kurir.rs