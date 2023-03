"PREDSEDNIK RAZMIŠLJA 5 POTEZA UNAPRED!" Gajović otkrio CILJ formiranja NARODNOG POKRETA za državu: Potrebna je distanca od NJIH

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započinje formiranje Narodnog pokreta za državu, a kako je najavljeno, u narednom periodu će obići sve delove zemlje.

Razgovor sa ljudima širom Srbije predsednik će započeti već u subotu 11. marta i to najverovatnije u Vranju.

Cilj je, kako se navodi, da predsednik države čuje mišljenje građana u što većem broju i da od njih traži podršku za odbranu Srbije u delikatnom trenutku kada se donose teške političke odluke.

Gosti Usijanja bili su Milimir Mučibabić, sociolog i univerzitetski profesor, i Aleksandar Gajović, novinar i publicista. Gajović se najpre dotakao ovog pokreta predsednika Vučića.

- Mislim da je očekivano zbog situacija čiji smo svedoci bili u Briselu. Nije čudno što se baš posle briselskog razgovora predsednika sa evropskim zvaničnicima i Aljbinom Kurtijem dolazi ovaj potez. Vučić je čovek koji ne sedi skrštenih ruku. Hoću da kažem da on mora imati potporu u narodu. Ovo nije prvi put da predsednik obizali zemlju i on je već u narodu napravio tu trasu prema građanima Republike Srbije - rekao je Gajović i dodao:

- To što predsednik sada aktivira svoju ideju od septembra i razni komentari građana koji dolaze sa tim su potpuno pogrešni. Kaže se da je SNS ublaćen i da Vučić pokušava da opere nečim novim tu stvar. Priča se da je SNS opao rejting. To nema veze sa životom, on ovim želi da se osloni na narod. Narod možda neće imati kompetenciju da priča o ovako delikatnim temema, ali će ga razumeti. Predsednik razmišlja 4 do 5 poteza unapred. Ubeđen sam da će imati podršku naroda kada krene razgovor sa ljudima.

- Sa druge strane ne možemo reći da baš svi članovi SNS podržavaju predsednika. Vučić želi da na taj način napravi distancu od onih koji su se oglušili prema onome što on želi - istakao je Gajović.

Milimir Mučibabić smatra da se svet nalazi u jednoj fazi relativnog mira. foto: Kurir televizija - Intervencija ruska u Ukrajini kako je zovu, oslobodila je prostor za neko novo prekomponovanje geopolitike, ali i sistema vrednosti. Sa druge strane, ovde je uticaj tzv. Zapada na Balkansko poluostrvo koji je aktiviran NATO agresijom i bombardovanjem. Ostavljene su neke stvari nedorečene. U momentu prekompovanja Zapadni svet na čelu sa Amerikom želi što pre da reši probleme na Balkanu. Ti problemi su KiM i Republika Srpska. Amerika i NATO žele da imaju čist prostor - rekao je Mučibabić.

