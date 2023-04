UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ SA SRBIMA SA KIM U RAŠKI: Kurtijeva "vlada" po svaku cenu želi sukobe, ne žele da formiraju ZSO!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Raški sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije.

12.20 - Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da će biti pročitani zaključci sa sastanka sa Vladom, a potom će biti govoreno o bezbednosnim i političkim problemima.

- Imamo nekoliko socijalno ekonomskih mera koje smo usaglasili. Kao što sam rekao, ići ćemo na povećanje privremene naknade za korisnike na KiM, sa 11.000 na 20.000. To nije mali novac, kada se gleda efekat na budžet. To je moguće promeniti, to je samo naš predlog. U pitanju je i ekonomsko osnaživanje lica na KiM. Mislim da je to važna mera za sve lokalne samouprave na Kosovu i Metohiji. Tačka tri je unapređenje rada zdravstvenih ustanova na KiM kroz zapošljavanje kadrova, to je 50 novih lekara i 50 novih medicinskih sestara. To je izvanredna vest za naše ljude na KiM, i to će iznositi godišnje 2.051.282 evra.

Predsednik dodaje da je četvrta mera podsticaj mladim bračnim parovima, povećanje sa 12.000 na 50000 dinara.

- Po prvi put na severu KiM nemamo nižu stopu nataliteta nego što postoji na drugim delovima južne pokrajine. Da smo bili dovoljno pametni 60-ih godina ne bi ni pričali ovde danas. Posebno bismo u ruralnim i siromašnim sredinama podsticali rađanje dece, to je pitanje od životnog značaja za opstanak našeg stanovništva. To košta 300.000 evra na godišnjem nivou.

Dalje, ulaganje u privredne delatnosti ženskog preduzetništva i porodičnog biznisa kroz nabavku mašina i sredstava. Minimalni iznos subvencija je 100.000, a najveći 600.000. Razvoj poljoprivrednih delatnosti, uložićemo 200 miliona u tu delatnost. Zatim izgradnja rekonstrukcije i sanacije puteva, izgradićemo bazene u Gornjem Kuscu.

foto: Printscreen/Pink

- Nažalost, Kurtijev režim u Prištini je dao sve od sebe i angažovao se da proizvodi, kako to ružno kažu određeni ambasadori, incidente. Kažete da je incident kada pucate čoveku u leđa. U redu je da je incident ako mu izbušite gumu i razbijete staklo, ali nije incident kada pucate da ubijete. A čovek je kriv zato što je, ne znam kako su to ustanovili, nosio, pošto mu je supruga nezaposlena, nosio šerpe i lonce, hteo da zaradi. Kupio u centralnoj Srbiji, a želeo da proda u Kosovskoj Mitrovici. Zato je upucan, zamislite greh. Da bi licemerno ambasadori rekli da je to incident - rekao je predsednik i dodao:

- Imamo najviše incidenata od svih albanskih vlada u prištini pa do sada jer po svaku cenu žele sukobe. Njihova namera je da nikada ne formiraju ZSO. Oni žele da to bude ljuštura u kojoj će sadržaj biti nepostojeći. Sve se bazira na pet pravila. Jedno od tih 5 pravila je tzv. ksoovski ustav i pismo Mogerinijeve i Tačija u kome govore da neće dati nikakva izvršna ovlašćenja ZSO. Ono što je suštinski za nas, ne pada im na pamet da urade. A od 22 principa koji su prihvaćeni u Briselu, oni su poništili 21. Tako da valjda može ZSO da ode do trafike da kupi žvake. E na to bi pristali. A suština - ekonomski razvoj, urbanistički planovi, školstvo i zdravstvo. Ono što je od suštinskog značaja neće da prihvate. I odmah da vam kažem da je naša pozicija utoliko teža što znamo da najveći deo zapadnih zemalja ustvari ih ne interesuje ZSO, ma kako o tome govorili. Niti ih itneresuje opstanak Srba na KiM, već ih samo zanima da defakto ili dejure priznamo tzv. Kosovo.

Kako dalje navodi predsednik,oni su organizovali izbore u četiri opštine na severu, iako je Beograd tražio da se prvo formira ZSO kako bi se Srbi vratili u institucije, rekao je predsednik.

- Već nedeljama govore da će mene smatrati krivim ako dođe do ometanja izbora. Prijavili se Vetevendosije, PDK u Mitrovici. Dakle Tačijeva i Kurtijeva partija i sada će na osnovu 4 odsto njih, koliko ih tobož toliko živi u Severnoj Mitrovici da obezbede Kurtiju da bude gradonačelnik Mitrovice. U Leposaviću će isto da urade. U Zubinom Potoku ih ima oko 2 odsto, imaju ono jedno selu, a opet hoće gradonačelnika. U Zvečanu takođe. I zamislite one koji su toliko zabrinuti za demokratiju, objašnjavaju nam koliko su važni izbori. Kurti na tome insistira, zato da bi mogao da kaže da hoće da formira ZSO, ali da sve navedene opštine više nisu srpske. Da bi kupio još šest meseci, dok okupacija ne prođe. I onda nam sa zapada kažu e nemojte da ih ometate u tome. U čemu da ih ne ometam. Da se 98 odsto ljudi ne pita ništa. I to je demokratija koju ako ugrozimo bićemo tirani, remetilački faktor, i ljudi koji ruše mir na Balkanu - rekao je predsednik.

12.10 - Vučić stigao u Rašku, počeo sastanak

Predsednik Vučić je sa članovima Vlade po dolasku u Rašku, gde je počeo sastanak sa Srbima sa Kosova i Metohije, pozdravljen aplauzom nakon ulaska u salu.

Sastanak se održava u Centru za kulturu Gradac u Raški, a sastanku prisustvuju predsednica Vlade Ana Brnabić i članovi Vlade Srbije.

Kurir.rs