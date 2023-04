VUČEVIĆ IZRIČIT: To nisu incidenti, već pokušaji ubistava, napadi, pritisci...

Miloš Vučević, ministar odbrane i potpredsednik Vlade Srbije izjavio je govoreći o sastanku koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije da je teško donositi odluke u nekom smislu one koje nepodilaze tim emocijama i emotivnom naboju to jeste zadatak političara.

Ministar je govoreći za RTS izjavio da upravo je to razlika u odnosu na one koji se bave skuplajnjem jeftinih političkih poena i to predsednika čini državnikom koji promišlja strateški i vodi računa o državni ne samo danas nego i za naredni period.

Od početka godine 38 napada na Srbe

-Sastanak koji je organizovan juče nije prvi susret sa Srbima sa KiM. Ovo je bilo dodatno teže zbog čitavog niza događaja koji su se desili. Od početka godine bilo je 38 napada na predstavnika Srba sa KiM – kaže Vučević i jasno postavlja razliku da to nisu incidenti već napadi.

Teško je donositi odluke koje ne podilaze emocijama

-To su pokušaji ubistava, teških ranjavanja, oblika terora i pritisaka na srpsku zajednicu. To više niko nema dilemu, samo je pitanje da li to jasno hoće da kaže u međunarodnoj zajednici gde vlada svojevrsni zid ćutanja da na Kosovo vlada etničko čišćenje srpske zajednice. Kako je i predsednik Srbije rekao naša suza nema majku. Iznad svega su se čule ljudske priče i sudbine i za nas u ostatku Srbije nekada nevidljive. Kada čujete ta autentična tumačenja Srba koji žive u gotovo nemogućim uslovima, bilo je korisno i za članove Vlade i za sveukupnu srpsku javnost da ih čuju. I teško je donositi odluke u nekom smislu one koje nepodilaze tim emocijama i emotivnom naboju, ali to jeste zadatak političara. I to ih razlikuje od onih koji se bave skupljanjem jeftinih političkih poena i to ga čini državnikom.

Hitna reakcija međunarodne zajednice i analiza 5 tačaka

Ministar je ponovio da Srbija traži hitnu reakciju međunarodne zajednice.

-Naš državni i nacionalni interes je da štitimo mir. Interes Srbije je da ne dolazi do eskalacije i bilo kakvog daljeg konflikta i uvlačenja u sukobe. Zato je naš zadatak i obaveza da kroz taj proces dijaloga dođemo do rešenja koje bi trebalo da bude kompromis. Ali albanska strana ima potpuno drugu vizuru, nažalost ohrabreni od nekih spoljnih faktura – pojašnjava Vučevć i govoreći do donošenju pet zaključaka kaže:

-Ono što je stavljeno pod broj jedan jeste zahtev RS je da ono što zovemo međunarodnom zajednicom, odnosno zemljama Kvinte direktno uključe i ne dozvole dalju eskalaciju i jednostrano kršenje sporazuma vezano za registarske tablice. Dolazi se do usijanja po jednom administrativno tehničkom pitanju. Srbija je ponudila nekoliko opcija spremna za kompromisna rešenja, a albanska strana konstantno insistira na najradikalnijem načinu, ugrožavajući ne samo imaovinu, već i živote Srba na KiM. To je nešto što nikoga ne može da ostavi ravnodušnim i zaista nas brine, imajući u vidu agedu koju je sam Kurti definisao i naveo da će provoditi – izričit je Vučević i dodaje da pod broj dva mora da se posle deset godina osnuje ZSO.

foto: Instagram

Odgovarajući na pitanje da li je međunarodna zajednica spremna da prvo formira ZSO, pa tek onda organizuje izbore odgovara:

40 miliona evra paketa ekonomske pomoći za Srbe sa KIM

-Formalno da, ali suštinski ne. Nije samo pitanje ZSO već šta je sadržina je njen oblika. Šta će Srbi dobiti kroz to. To nije nevladino udruženje za ljubitelje poštanskih markica i salveta nego mora da ima ono što je definisano kroz proces dijaloga i principe iz Brisela iz 2015. Tačno ima 22 principa. Mi ne želimo da neko formira ZSO koja nema nikakve nadležnosti. Pod broj tri, hitno povlačenje svih specijalnih jedinica sa Severa jer nelegalno i nelegitimno tamo boravi. Broj četiri, nemoguće je održati izbore na Severu bez učešća većinske zajednice. Tek po formiranju ZSO kada se Srbi vrate u insitucije može se očekivati da se Srbi vrate u institucije, da se odraže izbori. I pod broj pet Srbija će nastaviti da ekonomskim merama podržava srpsku zajednicu . To je gotovo 40 miliona evra paketa pomoći na godišnjem nivou.

Situacija izazovna

Ministar Vučević odgovara da je bezbednosna situacija, i na KiM i na administrativnim prelazima, izazovna i da postoji visok stepen rizika.

-Naš sistem bezbednosti je disciplinovan, fokusiran, spreman obučen i da ono što mi kontrolišemo svi građani mogu da budu bezbedni. Ali treba podvući da niko ne reba da ima ikakvu sumnju i da je jasno da bi srpska zajednica volela da se vojska i policiju vrati u pokrajiinu. I zar iko to može zameriti. A druga je stvar što to u ovom trenutku nije moguće. Na Banje veče ove godine smo odbijeni i na nama je da kao država insistiramo i podsećamo KFOR i EULEKS koje su njihove obaveze.

O podmetanju o srpskom izvozu oružja: Pokušaj destabilizacije Srbije

Prvi čovek srpske vojske kaže da i kako su kao država više puta demantovali da Srbija ne izvozi oružje zaraćenim stranama, stalno se pojavljuju takve neistine i laži.

-Mi se ne stidimo svoje odbradmene industruje. Ovde prosto govorimo o isitni i činjenici. Ne izvozimo i nismo izvozili oružje Ukrajini. Tu je naša politika vrlo jasna, mi imamo prava da prodajemo onima koji su legalni kupci. Ovo je pokušaj destabilizacije Srbije i svi prihavtaju tu igru i prozadani i proruski elementi.

Vežba „Granit 2023“

On je govoreći o prikazu Vojske Srbije i vežbe “Granit 2023” pozvao sve građane da 22. aprila dođu na Vojni aerodrom u Batajnici.

-Preko 5000 vojnika će učestvovati, gotovo 2400 komada vojne opreme će biti izloženo, razno vazduhoplovstvo imaće svoj program, biće defile specijalnih jedinica…

