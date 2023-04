SNAGA: Danas na batajničkom aerodromu prikaz sposobnosti Vojske Srbije

Više od 5.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i oko 2.300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova učestvovaće u prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit 2023", koji će, povodom Dana Vojske Srbije, biti održan danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

Defile specijalaca

Posetioci će moći da vide i najsavremenije naoružanje i vojnu opremu kojom su opremljene jedinice Vojske Srbije, kao i deo sredstava iz razvoja preduzeća domaće odbrambene industrije.

foto: Ana Paunković

Kako je najavilo Ministarstvo odbrane, u letačkom delu programa, između ostalog, nastupiće avioni i helikopteri "mig-29", "orao", "lasta", "mi-35", H-145M i "mi-17", a biće prikazani i protivvazduhoplovni raketni sistemi FK-3 i "pancir", protivavionski samohodni artiljerijsko-raketni sistem PASARS, protivoklopni raketni sistemi "kornet", borbena oklopna vozila "miloš", "lazar-3" i "hamer", samohodna top-haubica 155 mm NORA, samohodni višecevni lanser raketa "oganj", kao i savremena optoelektronska sredstva.

Pored toga, posetioci će imati priliku da vide defile pripadnika specijalnih jedinica, koji su opremljeni najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom.

Pozitivna stvar

Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže da je ovo pozitivna stvar.

- Cilj ovog prikaza je jasan i pozitivan, a to je namera da se pokaže jačanje Vojske Srbije, kao i da se ona približi građanima, da vide sve to... Imajući u vidu šta je sve najavljeno da će učestvovati od naoružanja i opreme, te veliki broj tenkova, deluje da imamo čak i viška tehnike - kaže on.

foto: Zorana Jevtić

Inače, kapije vojnog aerodroma biće otvorene za sve građane od devet do 15 časova, a najatraktivniji deo programa počeće u 11 časova. Ulazak na vojni aerodrom biće omogućen iz tri pravca - glavni ulaz na vojni aerodrom "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović", ulaz u Vazduhoplovni zavod "Moma Stanojlović", kao i ulaz na aerodrom iz pravca Nove Pazove.

