UŽIVO PREDSEDNIK SRBIJE NAKON VOJNOG SPEKTAKLA "GRANIT 2023" Vučić: "Naše je da čuvamo mir, ali to možemo samo uz snažnu vojsku"

Više od 5.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i oko 2.300 sredstava naoružanja i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova učestvuje u prikazu sposobnosti Vojske Srbije "Granit 2023", koji se, povodom Dana Vojske Srbije održava danas na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici.

1 / 12 Foto: Nemanja Nikolić

Veličanstvenoj manifestaciji prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić i i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik koji su se i obratili prisutnima.

Odgovori na pitanja novinara

O izjavi Stana o učešću Srba na izborima na KiM

- Otvarao sam jednu fabriku prekjuče. Divna fabrika, nijedno pitanje se nije ticalo te fabrike. Juče kamen-temeljac za halu "Dušan Duda Ivković", opet nijedno pitanje se nije ticalo te hale. Danas smo pokazali oružje i oruđe koje Srbija nikada do sada nije prikazala. Ali znam da nijedno pitanje neće biti o tome. Danas sam se iznenadio kada sam čuo izjavu Stana. Ja ću pokušati još jednom da objasnim, da ljudi ne budu dovedeni u zabludu. Mi smo do sada učestvovali u 4 ili 5 različitih izbornih ciklusa koje su organizovale prištinske vlasti. A nije trebalo da učestvujemo ni u jednom dok se ne formira ZSO ili taman u jednom posle čega bi bilo jasno koje su to srpske opštine, iako smo ih već definisali. 10 godina kasnije, a za to nije kriva samo Priština, već Evropska unija koja je garant provođenja Briselskog sporazuma. Oni su to potpisali, Ketrin Ešton je tu stavila svoj potpis. Oni to nisu proveli u delo. A Srbi im posle 9 i po godina upucavanja, maltretirala, šikaniranja, kažu nećemo dok ne sprovedemo ono što ste potpisali - rekao je predsednik i dodao:

- Mi smo u teškoj situaciji, naš narod će sutra u miru ali sa prezirom da gleda one koji im odlučuju o vlasti. Pozivam Srbe da ih razočaramo još više, da vide da ne mogu da nas zgaze.

O bezbednosnoj situaciji na KiM

- Daćemo sve od sebe d asačuvamo mir, situacija u regionu je veoma, veoma složena. Više o tome ne mogu da govorim.

Obraćanje predsednika Vučića

- Želim da se zahvalim svima, želim da kažem da smo imali odličan razgovor sa Orbanom, vezano za zajedničku vorbu pritiv terorizma. Sarađivaćemo u svakom smisli, od proizvodnog do trening dela - rekao je Vučić i čestotao Dan vojske. Ovo je poseban datum, dan početka Drugog srpskog ustanka, veoma važan, jer je utemeljio modernu srpsku državnost. Danas ste mogli da vidite brojne promene.

Predsednik je potom naveo da je cilj da razvijamo naše dronove.

foto: Nemanja Nikolić

- Do kraja godine ćete moći da vidite naše dronove kamikaze koje smo već kupili. Pratimo rat u Ukrjaini, moramo da budemo upućeni, na svakodnevnom nivou morate da pratite. Drastićno smo ojačani svoje snage. Ono gde smo imali problem, a sada smo rešili problem ovim platama, a to su specijalne jedinice. Videli ste ovde svi kako su odeveni, sve je mnogo drugačije od onoga kako smo naučili. Prijavilo nam se 1500 ljudi, više od onoga što smo tražili. Imali smo probleme u specijalnim jedinicama, videli ste danas kako su svi opremljeni i odeveni, i 63. i 72. i "kobre" i "sokolove". Posebno sam ponosan što nam se prijavilo 1700 kandidara za 530 mesta koliko smo tražili. 4,43% su žene, ostalo su muškarci. Sa teritorije Beograda je veliki broj, najviše sa 7 okolnih okruga, a proporcionalno broju stanovnika ubedljivo najviše iz Leskovačkog okruga. Da čestitam tim ljudima, oni sa Toplicom i Pčinjom najviše brane Srbiju. Prijavilo nas se 3 puta više ljudi, verujem da ćemo kroz selektivan proces dobiti više od traženog broja vojnika, onda idemo na sledeći konkurs kada ovi momci budu dobili prve plate od 2000 i više evra, onda će svi videti da govorimo istinu, i da je sve tako, baš kao i ovo danas što ovde vidite - rekao je Vučić.

- Danas ste mogli da vidite 10 migova 29 da lete, 10 "orlova", helikoptere, a tek nam stižu helikopteri. Verujemo da ćemo nešto od zapadnih zemalja dobiti i helikoptera istočne proizvodnje. Naša vojska je sve snažnija, ali ćemo ljudske kapacitete morati i dalje da snažimo i popunjavamo - rekao je Vučić.

- Mogu samo da čestitam Vama predsedniče, i Srbiji i da kažem da sam ponosan - rekao je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

Kurir.rs