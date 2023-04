OTKRIVAMO: UDOVICA OLIVERA IVANOVIĆA MESECIMA KRŠI ZAKON?! Milena Popović NIJE PRIJAVILA IMOVINU Agenciji za sprečavanje korupcije

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine i udovica ubijenog političara Olivera Ivanovića, do danas nije prijavila imovinsku kartu Agenciji za sprečavanje korupcije iako je na aktuelnu funkciju stupila pre punih pet meseci i uprkos tome što joj je to bila zakonska obaveza, prema članu 68 Zakona o sprečavanju korupcije!

Takođe, Popovićeva je pre stupanja na ovu funkciju bila i narodni poslanik u prethodnom skupštinskom sazivu, kada je takođe imala obavezu da kao funckioner prijavu imovinu, što očito nije uradila.

Popovićeva je, naime, bila narodni poslanik u skupštinskom sazivu formiranom 2020. godine, a pre pet meseci postavljena je na aktuelnu funkciju državne sekretarke. Postavlja se pitanje kako je moguće da za sve to vreme ne postoji njena imovinska karta na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, imajući u vidu da je morala da je prijavi još kao vršilac prethodne funkcije. Pritom je Agencija uredno ima u spisku javnih funkcionera.

foto: Kurir televizija

Popovićeva, pak, za Kurir tvrdi da "nije ništa sporno po pitanju prijavljivanja imovine", već da je u pitanju samo proceduralni problem (?!)

- Trebalo je da mi stigne rešenje od Agencije koje treba da popunim i da im onda pošaljem. Međutim, meni to rešenje nije bilo uručeno. Oni su mi ga slali na Ministarstvo ali ja nisam bila tu, pa su me zvali i sada čekam da mi stigne kako bih ga popunila. Iako ja nemam ništa na svoje ime, moram da popunim to rešenje i to nije sporno. Verujem da će već ovih dana to sve biti rešeno i da će do ponedeljka moja imovinska karta biti rešena i objavljena - kazala nam je juče Popovićeva.

Međutim, nameće se pitanje kako to da je samo Popovićeva imala "proceduralni problem", za razliku od svih drugih funkcionera - premijerke, predsednika države, ministara, poslanika, državnih sekretara...i, na kraju krajeva, kako to za pet meseci nije našla za shodno da ispuni ovu zakonsku obavezu. Jer, prema članu 68 Zakona o sprečavanju korupcije, "javni funkcioner podnosi, u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja, Agenciji izveštaj o svojoj imovini i prihodima, imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece ukoliko žive u istom porodičnom domaćinstvu, prema stanju na dan izbora, postavljenja ili imenovanja." Podsetimo, Popovićeva je imenovana za državnog sekretara još 25. novembra 2022. godine.

Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić ukazuje za Kurir da je, imajući sve u vidu, čudno da Agencija za sprečavanje korupcije nije već pokrenula postupak protiv Popovićeve.

foto: Fonet Nenad Đorđević

- U ovom slučaju nije pitanje da li postoji prekršaj, već koliko prekršaja je napravljeno. Naime, ako je imala prazan hod između dve funkcije, onda je trebalo nakon prestanka prve funkcije da u roku od 30 dana podnese izveštaj o imovini (prim.aut. obaveza funkcionera je i da nakon prestanka obavljanja funkcije u roku od 30 dana prijave trenutnu imovinsku kartu), a ako i nije bilo prekida, već je odmah počela umesto jedne da obavlja drugu, morala je da prijavi promenu visine zarade, koja sigurno nije ista narodnom poslaniku i državnom sekretaru - navodi Nenadić.

Dodaje i da je pitanje je li ovde reč samo o prekršaju ili o krivičnom delu.

- Naime, ako nije bilo namere o skrivanju imovine ili prihoda, onda je u pitanju prekršaj koji se kažnjava novčano, ali ako je bilo namere da se sakrije imovina, onda je u pitanju krivično delo. Svakako, pretpostavljam da će Agencija nakon ovoga otvoriti postupak, čudno je da već nisu - konstatovao je Nenadić.

Iako smo juče ovim povodom kontaktirali i Agenciju za sprečavanje korupcije, do zaključenja ovog broja nismo dobili nikakav odgovor od njih.

I. Žigić