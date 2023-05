MILENA PROGOVORILA O VEZI SA IGOROM JURIĆEM: Ne verujem u verne muškarce, važno je to što imamo mi između nas! FOTO

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, i nevenčana supruga ubijenog Olivera Ivanovića, pričala je o svojoj vezi sa Igorom Jurićem.

Ona je priznala da je Oliverova smrt bila najteži period u njenom životu, ali da je uspela da prebrodi teške dane i da je posle svega ponovo srećna.

- Oliverova smrt bila je najteži period u mom životu. Posle toliko vremena i s ove distance mogu da kažem da čovek uopšte nije svestan koliko je jak i koliko tereta i boli može da podnese na svojim leđima. Ja sam neko ko se bori, ko ima za koga da se bori, to je moj Bogdan. On je u tim danima bio moja najveća snaga i podrška.

Uz njegovu ljubavi, ali i odgovornost, koju sam imala prema njemu, uspela sam da prebrodim te teške dane. Danas, posle svega, mogu da kažem da sam ponovo srećna - rekla je Milena Popović, piše Republika.Milena je istakla da Igor nije ljubomoran i da bi prešla preko prevare, ali da sve zavisi kakva je prevara u pitanju.

- Ne nije ljubomoran, kao što nisam ni ja. Možda sam ja malo više jer to je ta neka ženska priroda. Ali isto tako pljušte komentari na njegove fotografije.

Oboje smo javne ličnosti, nekako se podrazumeva da nam mnogo ljudi piše, da imamo mnogo kontakata s ljudima, ali važno je to poverenje i to što imamo mi između nas, tu ljubav, emociju - rekla je Milena i otkrila da bi prešla preko prevare.

- Pa bih, sve zavisi kakva je prevara. Postoje one koje znače da neko voli nekog drugog i postoje one samo fizički. Ne verujem u verne muškarce, to sam davno rekla i uopšte ne vidim ništa strašno u fizičkoj prevari. Naravno da bih oprostila kada bih saznala - rekla je ona.

Milena priznaje da je sada zaljubljena i ne krije vezu sa Igorom Jurićem.

- Jeste. Ljudi spekulišu kad i da li treba ponovo da se voli. Skloni smo tome da osudimo, ali, prosto, za ljubav ne postoji pravo vreme. To ne možete da planirate. Imala sam sreću da posle svega što se desilo meni i Bogdanu pronađem čoveka s kojim danas živim, s kojim sam srećna. Ja sam neko kome znači da ima nekoga, neko ko smatra da je ljubav najvažnija stvar na svetu - rekla je ona i dodala:

- Ispunjena sam s te strane. Posle Bogdana, to je jedan bitan segment mog života. Zahvalna sam Bogu, okolnostima, sudbini takvoj kakva je što sam posle svega pronašla neki svoj mir i spokoj. Kao i svi muškarci. Svaka veze i odnos imaju uspone i padove, svađe... Ali sve je to lepo i sve to tako treba da bude. Jednostavno - kaže Milena.

Kurir.rs/Republika

