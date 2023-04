"NEPOZNAVANJE ZAKONA NIJE OPRAVDANJE" Gajović o neprijavljenoj imovinskoj karti Milene Popović: Kazne su oko 250.000 dinara!

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine i udovica ubijenog političara Olivera Ivanovića, do danas nije prijavila imovinsku kartu Agenciji za sprečavanje korupcije iako je na aktuelnu funkciju stupila pre punih pet meseci i uprkos tome što joj je to bila zakonska obaveza, prema Zakonu o sprečavanju korupcije.

foto: printscreen Instagram

Kako je moglo da dođe do ove vrste propusta, gosti koji su dali svoje uvide u "slučaj" su novinar, književnik, publicista i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović i odgovorni urednik Kurira Rajko Nedić.

foto: Kurir tv

Važno je da državni funkcioneri objave ovakve informacije radi verodostojnosti i to pre stupanja na funkciju. Nedić smatra da je ovo igra mačke i miša.

- Mi pišemo o tome već godinama i to je večita igra mačke i miša, tj. funkcionera i građana. Najidealnija je neka sredina. Znamo kakav je odnos našeg javnog mnenja prema tome. Ne valja ako ima previše, nije dobro ako je siromašan... Problematika je "ubiranje" novca za koje se ne zna poreklo - smatra Nedić.

A kako je to moguće? Gajović pojašnjava:

- Prvo, ništa ne može da se sakrije, to je moje lično mišljenje. Istina je samo jedna, ona koja je u tome, dok se ne dokaže suprotno. Sve se na kraju dozna. Na primer kod gradonačelnika Šapića otrkiveno je da ima neku nekretninu u Trstu, on je to negirao, ali na kraju se otkrilo. Agencija za suzbijanje kriminala je ta koja sprovodi istinu, utvrđuje i sankcioniše. Kada se ne poštuje zakon, nema zatvorske, nego novčane kazne - kaže on i daje primer:

- Ja sam bio upozoren, ako svoju imovinsku kartu na kraju mandata ne podnesem i Agenciji za suzbijanje korupcije, biću kažnjen, u iznosu od 250.000 dinara, tako da to se sankcioniše. Bio sam dužan, da do mesec dana, popunim tu kartu i dostavim. Neznanje i nepoznavanje zakona nije izgovor - dodao je Gajović.

03:17 NEPRIJAVLJIVANJE IMOVINSKE KARTE: DIREKTNO KRŠENJE ZAKONA ILI GREŠKA?

Nedić ukazuje na to da je Popović, nakon što je postala narodni poslanik, pa imenovana za državnog sekretara ona nije prijavila, niti odjavila tu kartu.

- Moguće je da dođe do greške, a političari odmah prijavljuju ovakve pojave, jer znaju kako će javnost i mediji reagovati - zaključio je Nedić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.