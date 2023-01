"OLIVEROVA PORODICA RASPRODAJE IMOVINU ALBANCIMA" Udovica se bori da Bogdan dobije šta mu pripada: Nasledstvo poklanjamo manastiru

Porodica ubijenog Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative Srbija, demokratija i pravda, rasprodaje porodičnu imovinu u Dečanima za oko milion evra, i to Albancima, tvrdi Milena Popović.

Ona je najavila pravnu borbu za vraćanje tog procesa na početak, jer je iz njega isključen Bogdan, njen i Oliverov maloletni sin, iako je direktni naslednik.

Kako je naglasila na samom početku, najbitnije je da je čovek u miru sam sa sobom.

- Pomirila sam se sa time da postoje ljudi koji me osuđuju, ne vole, ali sam svoju pažnju skoncentrisala na ljude koji su mi jako velika podrška, a time što držim svoj kurs, vremenom ću pokazati onima drugima da greše i da je strašno da nekoga osudite, a da ne znate ništa o njima - rekla je Milena Ivanović Popović.

Činjenicu da porodica Olivera Ivanovića prodaje porodičnu imovinu, za ogromnu sumu, kako je ispričala saznala je od Albanaca.

- Saznala sam sve sasvim slučajno od ljudi koji su Albanci, to moram da naglasim, oni su me obavestili, kada su shvatili da se radi mimo zakona. Ja kao Bogdanov zastupnik potpisujem sve. Deo ugovora je potpisan, uplaćena je kapara i zemlja se prodaje za skoro milion evra, i da ja uopšte nisam uključena u tu priču. Imam veliki problem sa njima što se tiče imovine i ostavine, ali i svega što pripada mom detetu. Ne želim sa njima apsolutno ništa, ali Bogdan je njihova krv i to ponašanje je van svake pameti - ispričala je ona.

Nakon tog saznanja, kako je ispričala, kontaktirala je rodbinu svoga sina i ubijenog muža.

- Dešava se to da se proces nastavlja, zemlju prodaju veteranu UČK, a ispostavilo se da je on stvarno korektan čovek, on me je i kontaktirao i ako napravim paralelu između čoveka Albanca koji kupuje tu zemlju i Oliverove porodice, Bogdanovog strica i braće, ja bolje da to ne izgovorim nije ni vreme ni mesto - nastavila je i objasnila da ona, zajedno sa sinom Bogdanom, želi da pokloni manastiru Visoki Dečani deo koji zakonski pripada njenom sinu Bogdanu.

03:17 SIN BOGDANA IVANOVIĆA MORA BITI UKLJUČEN U SLUČAJ!

Javno je pozvala porodicu Olivera Ivanovića da se suoči sa njom u javnosti, da svi vide šta je zapravo istina.

- Boriću se do poslednje kapi krvi ako treba i Bogdan će dobiti to što mu pripada - rekla je Ivanović Popović.

A na pitanje voditlejke šta je istina, posle pet godina, od ubistva Olivera Ivanovića, ona je rekla da, kako vreme odmiče, kao da se sve manje zna.

- Moje svedočenje će biti ili u februaru ili u martu, i za to su me isto prozivali. Idem u Prištinu i daću svoj iskaz. Koliko god da se ova priča stavlja po strani i postupak odlaže, kao što se radi, nadam se da će istina da dođe na videlo i da će savest kod nekih ljudi proraditi i da ćemo dobiti informaciju ko je pucao na Olivera - rekla je ona.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.