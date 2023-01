ŠOK OPTUŽBE IVANOVIĆEVE UDOVICE! Milena Popović: Oliverova familija prodaje zemlju u Dečanima Albancima za MILION EVRA!

Porodica ubijenog Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative Srbija, demokratija i pravda, rasprodaje porodičnu imovinu u Dečanima za oko milion evra, i to Albancima, tvrdi Ivanovićeva udovica Milena Popović.

Kako je ispričala za Srpski telegraf, kupac je, naime, Albanac koji je već isplatio kaparu od oko 100.000 evra delu porodice, dok bi ostatak trebalo da bude realizovan do 31. avgusta. Milena Popović najavila je pravnu borbu za vraćanje tog procesa na početak zato što je iz njega isključen Bogdan (11), njen i Oliverov sin, iako je direktni naslednik. Ističe pak da je novac ne interesuje.

foto: Zorana Jevtić

- Hoću da pokažem kakvu nepravdu čine ovom detetu. Bogdan će svoj deo da pokloni Manastiru Visoki Dečani - priča Milena za Srpski telegraf.

Ona je, naime, Bogdanov zakonski zastupnik jer je maloletan, te kaže da će u tom svojstvu osporiti tu prodaju.

- Tražiću parcelaciju zemlje i da se odredi Bogdanov deo. Naš deo poklanjamo Manastiru Visoki Dečani. To će biti na naš ponos. Oliver je rođen u selu Rznić kod Dečana. Bio je veoma vezan za Visoke Dečane, gde je i Bogdan kršten. Govorio je tada da će naš sin biti Bogdan Dečanski. A oni u porodici neka razmisle šta bi Oliver rekao na njihovu ideju da zemlju prodaju Albancima - rekla je ona.

Tek pre desetak dana, kako navodi za Srpski telegraf, saznala je da su ušli taj u proces prodaje zemlje u Dečanima, koja je pripadala Oliverovoj majci i njenim dvema sestrama.

- Tamo je izuzetno skupa zemlja. Potpisali su predugovor septembra 2021. Isplaćena im je kapara od 100.000 evra. Ukupna vrednost zemlje je oko milion evra. Ostatak novca treba da im bude isplaćen do 31. avgusta ove godine. Oliverov brat Miroslav i njihov brat od tetke Ivan rešili su to bez mog znanja. Iza mojih leđa. Iako se Oliverov deo deli na njegove direktne naslednike, decu. To je i Bogdan, čiji sam ja zakonski zastupnik jer je maloletan. O svemu tome me je obavestio kupac Albanac jer je u međuvremenu shvatio da mu je neophodna i moja naslednička izjava. Neće da rizikuje. Ne želi posle da ima problema - navela je ona.

foto: Kurir

Sve ovo, zaključuje, čini zbog Bogdana, pošto ga nepravdeno ignorišu i izopštavaju iz porodice.

Miroslav Ivanović, Oliverov brat, nije želeo da govori o konkretnom slučaju i ponovio da je stav porodice Ivanović da o privatnim stvarima ne govore.

Kurir.rs/Srpski telegraf Foto/Source:TV Pink Printscreen

Bonus video:

01:21 MAMA, DA LI JE TATA MRTAV? Milena otkrila šta joj je Bogdan(7) rekao nakon smrti oca Olivera Ivanovića OSTAĆETE BEZ TEKSTA