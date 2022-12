PRETRESITE SVOJE ŽIVOTE! Milena Ivanović o TRUDNOĆI Anđelke Prpić s NAJBOLJIM PRIJATELJEM BIVŠEG MUŽA! Evo šta je imala da kaže

Glumica Anđelka Prpić trenutno je u žiži interesovanja javnosti zbog toga što je trudna s najboljim prijateljem svog bivšeg muža, Darija Prpića.

Ova vest je izazvala lavinu oprečnih reakcija u javnosti. I mada se akteri priče nisu oglašavali, oglasila se Milena Ivanović, udovica pokojnog Olivera Ivanovića, koja je javno pružila podršku glumici.

"Anđelkin život, Anđelkina pravila. Pretresite svoje pre nego što zavirite u tuđe živote. Svima će vam biti bolje", poručila je Milena na Instagramu i označila Anđelku Prpić na svojoj objavi uz emotikon srca.

Podsetimo, Anđelka Prpić čeka dete s najboljim prijateljem svog bivšeg supruga Darija Prpića, koji je trebalo da kumuje M.Ž. na venčanju.

Kako je Kurir pisao, M.Ž. je bio jedan od gostiju na svadbi Anđelke i Darija Prpića 2011. godine, kada su tadašnji mladenci upriličili veselje za 200 gostiju u jednom beogradskom restoranu, a da su zaista bili bliski, dokazuju i snimci sa svadbe.

- Anđelka je u petom mesecu trudnoće, a otac deteta je nekadašnji blizak prijatelj njenog bivšeg supruga. M.Ž. i Dario su bili najbolji prijatelji i trebalo je da Dario njemu kumuje na venčanju sa ženom s kojom je bio 11 godina, ali pošto su se rastali, do venčanja i kumstva nije ni došlo - otkrio je dobro obavešten izvor za Kurir.

Anđelka i Dario Prpić u braku su bili devet godina i zajedno imaju sina Jakšu.

Glumica je svojevremeno o svom razvodu govorila i za medije:

- Od kada sam se razvela, promenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promenilo i to je najvažnije - otvoreno je govorila Anđelka Prpić o propalom braku za "Gloriju".

