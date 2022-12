PROCURILA PRIVATNA FOTKA ANĐELKE S NOVIM PARTNEROM: Slavila rođendan s NAJBOLJIM PRIJATELJEM bivšeg muža, s kojim čeka dete (FOTO)

Anđelka Prpić je u oktobru proslavila 38. rođendan, a na intimnoj proslavi u jednom beogradskom restoranu bio je i njen sadašnji partner, M.Ž.

Glumica inače čeka i bebu s najboljim prijateljem svog bivšeg muža Darija, kome je Prpić trebalo da bude kum na venčanju sa, sada već bivšom, partnerkom.

foto: Printscreen Instagram

Anđelka je u poslednje vreme na društvenim mrežama objavljivala fotografije na kojima je zajedno s njom poziroa i M., te se stiče utisak da se nije previše trudila da ova ljubavna priča ostane tajna, mada ovih dana ne želi da se oglašava povodom iste.

Na fotografiji koju je objavio jedan od gostiju na njenoj proslavi rođendana, Anđelka i M.Ž. su nasmejani i srećni.

foto: Printscreen

Podsetimo, kako je Kurir pisao, M.Ž. je bio jedan od gostiju na svadbi Anđelke i Darija Prpića 2011. godine, kada su tadašnji mladenci upriličili veselje za 200 gostiju u jednom beogradskom restoranu, a da su zaista bili bliski, dokazuju i snimci sa svadbe.

- Anđelka je u petom mesecu trudnoće, a otac deteta je nekadašnji blizak prijatelj njenog bivšeg supruga. M.Ž. i Dario su bili najbolji prijatelji i trebalo je da Dario njemu kumuje na venčanju sa ženom s kojom je bio 11 godina, ali pošto su se rastali, do venčanja i kumstva nije ni došlo - otkrio je dobro obavešten izvor za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Anđelka i Dario Prpić u braku su bili devet godina i zajedno imaju sina Jakšu.

Glumica je svojevremeno o svom razvodu govorila i za medije:

- Od kada sam se razvela, promenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promenilo i to je najvažnije - otvoreno je govorila Anđelka Prpić o propalom braku za "Gloriju".

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:14 ANĐELKA PRPIĆ OTVORENO O POSETI PSIHOTERAPEUTU: Normalno je imati LOŠE dane, osećam se dobro posle razgovora (KURIR TELEVIZIJA)