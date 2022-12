POGLEDAJTE SNIMKE SA SVADBE ANĐELKE PRPIĆ: Na njima je NESUĐENI KUM njenog bivšeg, s kojim glumica ČEKA BEBU! (VIDEO)

M.Ž., s kojim glumica Anđelka Prpić čeka dete, bio je na njenom venčanju s Darijom Prpićem 2011. godine, s obzirom na to da mu je bio najbolji prijatelj.

Naime, bivši suprug Anđelke Prpić trebalo je da kumuje na venčanju M.Ž. s njegovom, sada već bivšom, dugogodišnjom partnerkom, do koga, po svemu sudeći, neće ni doći.

M.Ž. je bio jedan od gostiju na svadbi Anđelke i Darija Prpića 2011. godine, kada su tadašnji mladenci upriličili veselje za 200 gostiju u jednom beogradskom restoranu, a da su zaista bili bliski, dokazuju i snimci.

- Anđelka je u petom mesecu trudnoće, a otac deteta je nekadašnji blizak prijatelj njenog bivšeg supruga. M.Ž. i Dario su bili najbolji prijatelji i trebalo je da Dario njemu kumuje na venčanju sa ženom s kojom je bio 11 godina, ali pošto su se rastali, do venčanja i kumstva nije ni došlo - otkrio je dobro obavešten izvor za Kurir.

Podsetimo, Anđelka i Dario Prpić u braku su bili devet godina i zajedno imaju sina Jakšu.

Glumica je svojevremeno o svom razvodu govorila i za medije:

- Od kada sam se razvela, promenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promenilo i to je najvažnije - otvoreno je govorila Anđelka Prpić o propalom braku za "Gloriju".

