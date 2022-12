DA LI JE OVA FOTKA ODALA ANĐELKU PRPIĆ DA JE TRUDNA? Glumica se pojavila u PREKRATKOJ HALJINICI, a svi su OVO primetili! (FOTO)

Glumica Anđelka Prpić trudna je po drugi put, a njen novi partner i otac deteta navodno je najbolji prijatelj njenog bivšeg muža Darija Prpića, kako su preneli domaći mediji.

Novi izabranik Anđelke Prpić navodno je izvesni M.Ž., sa kojim se njen bivši suprug druži još od srednje škole.

Sada je na društvenim mrežama isplivala jedna Anđelkina fotografija koja je pokrenula lavinu reakcija.

Naime, sudeći po fotografiji, mnogi zaključuju da je glumica uveliko u drugom stanju, iako to zvanično još uvek ne želi da potvrdi.

Naime, mnogi misle da se upravo na ovoj njenoj fotki, koja je završila na mrežama, vidi da je glumica u drugom stanju.

Mnogi su na ovu fotografiju reagovali rečima hvale na njen račun, te konstatovali da je lepa trudnica, te da blista u drugom stanju.

Pomenuti M. Ž. je, navodno, zbog glumice ostavio partnerku sa kojom je bio 11 godina u vezi. Raskid se odigrao u martu ove godine, a pretpostavlja se da su od tada on i glumica zajedno. Da su se družili i pre svedoče objave na društvenim mrežama, a čak su zajedno proslavili i njen rođendan 25. oktobra, pisao je "Telegraf".

Inače, ovaj muškarac je bio i na njihovoj svadbi 2011. godine, a Anđelka nije bila raspoložena da priča o pomenutim tvrdnjama.

- Nemojte, molim vas, da me zovete zbog gluposti - rekla je Anđelka.

Inače, Anđelka Prpić se 2020. godine razvela od Darija Prpića, s kojim ima sina Jakšu.

Kako se tada pisalo u domaćim medijima, navodno je njena vruća scena na veš-mašini s kolegom Draganom Mićanovićem u seriji "Žene s Dedinja" poremetila njihov odnos.

Dario je Anđelki navodno pravio problem nakon što je epizoda emitovana na televiziji, jer je tvrdio da je ona prevazišla glumačke okvire i da se previše unela.

Kako je izvor blizak bivšem paru tada rekao za Kurir, Prpić je po izrazu lica svoje žene video da je zaista uživala, tvrdeći da je dobro poznaje i da zna kada glumi, a kada ne, te su se zbog toga nedeljama svađali, a Anđelka je ubeđivala supruga da je u pitanju samo scena koju je morala da odglumi i da bude uverljiva. U domu Prpića su, navodno, nekoliko meseci kasnije nastali novi problemi, jer je Dariju teško pala i njena uloga u seriji "Andrija i Anđelka", te je navodno bio ljubomoran i na Andriju Miloševića.

"Od kada sam se razvela, promenila mi se svakodnevica, svakako. Sad sam u novim okolnostima. Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on sa mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvek. Nadam se da ćemo biti sve bolji u tim drugim ulogama. Naš osmoipogodišnji sin Jakša srećan je što ima živog, zdravog i za njega veoma zainteresovanog oca. Tu se ništa nije promenilo i to je najvažnije", otvoreno je govorila Anđelka Prpić o propalom braku za "Gloriju".

