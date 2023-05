OLIVEROVA UDOVICA ISKEŠIRALA 25.000 EVRA ZA DŽIP! Milena Popović konačno prijavila imovinu! Evo šta još ima

Milena Popović, državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine i udovica ubijenog političara Olivera Ivanovića, nakon pisanja Kurira da debelo, čak četiri meseca, krši zakon, konačno je prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije imovinsku kartu. Kako je navela u tom izveštaju, osim plate od oko 130.000 dinara, jedino poseduje džip proizveden 2022. godine, koji, prema informacijama dostupnim sa sajtova prodavaca, košta najmanje oko 25.000 evra.

Kako se pravdala

Naime, Kurir je još 25. aprila objavio da Popovićeva do tog dana nije prijavila imovinsku kartu Agenciji za sprečavanje korupcije iako je na aktuelnu funkciju stupila pre punih pet meseci i uprkos tome što joj je to bila zakonska obaveza. Takođe, ona je pre stupanja na ovu funkciju bila i narodni poslanik u prethodnom skupštinskom sazivu, kad je takođe imala obavezu da kao funkcioner prijavi imovinu, što očito nije uradila.

foto: Privatana Arhiva

No, nakon pisanja Kurira ekspresno je podnela Agenciji taj izveštaj, prema kojem prima platu kao državna sekretarka od 129.213 dinara mesečno, a od imovine poseduje samo automobil marke „džip renegejd“ 2022. godište. Navela je da ne poseduje nekretnine, niti štedne uloge u bankama.

Kako je Popovićeva rekla za Kurir, kola je kupila od plate.

- Za svojih 13 godina radnog staža uspela sam da sebi kupim jedan automobil - kratko je poručila Popovićeva.

Ona se ranije, na naše pitanje zbog čega nije ispunila zakonsku obavezu, te je probila rok čak četiri meseca, pravdala da je reč o „proceduralnim razlozima“, te da nema šta da krije.

Menjala funkcije

Podsetimo, Popovićeva je bila narodni poslanik u skupštinskom sazivu formiranom 2020. godine, a pre nešto više od pet meseci postavljena je na aktuelnu funkciju državne sekretarke. Sve do sada, kada je Kurir objavio da nije prijavila imovinsku kartu, Agencija za sprečavanje korupcije nije imala podatke o njenom imovinskom stanju. Iako je morala da prijavi imovinsku kartu još kao vršilac prethodne funkcije, kao i nakon njenog prekida kad je prešla na novu funkciju, ona je tek nedavno to učinila, i to neposredno posle našeg pisanja. A za sve to vreme Agencija ju je uredno imala u spisku javnih funkcionera, ali bez ovih podataka, koje su, inače, svi ostali funkcioneri, uključujući ministre, predsednika Narodne skupštine i ostali prijavili.

Ivana Žigić