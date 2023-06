OVO JE KURTIJEV PLAN? Zaratio sa Zapadom zbog političkih poena! Evo za šta se sprema

Kosovski premijer Aljbin Kurti rekao je da izbori u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, koje zahtevaju SAD i EU, mogu da se održe, ali ne pre jula. Time se, smatraju analitičari, praktično oglušio o ultimatum međunarodne zajednice, pa ne čudi što su sve češći zahtevi za njegovu smenu. Kurti je, ističu sagovornici Kurira, svestan mogućih posledica, ali ovim krajnje antisrpskim porukama utabava sebi put za neki budući politički život.

- Izbori će biti održani za nekoliko meseci po redu i zakonu. Bez zakona ne može biti demokratskih izbora. Za nekoliko meseci možda imamo izbore, ali bandi ne bi trebalo da bude. Moraju postojati uslovi za vanredne izbore - ratoborno je poručio Kurti.

Ocrnio Blinkena

S druge strane, specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar naglasio je da, po pitanju novih izbora na severu KiM, ne želi da se čeka do kraja jula, ali da je to plan koji se trenutno razvija.

- Smatram da je najveći izazov za Srbiju da ubedi Srbe na KiM da se vrate u institucije. To je nešto gde smo usklađeni sa Srbijom. Moramo da se postaramo da Srbi, koji učestvuju na izborima i vrate se u institucije, budu dobrodošli - istakao je Eskobar.

U klinču sa sponzorima

Bivši ambasador u Nemačkoj Milovan Božinović ocenio je za Kurir da je Kurti u takvom klinču sa svojim američkim sponzorima da će na kraju izgubiti poziciju.

- Ovo što sada radi je pokušaj da se sakupe poeni pred budućim glasačima jer verujem da on sada odlazi u opoziciju i sprema svoje biračko telo za neki budući politički život pošto on nije čovek za ovu situaciju. Amerika se postavlja konstruktivno i ne želi da gleda kako se Kurti svojim egzibicijama iživljava nad Srbima. A on je takva ličnost, suviše antisrpski nastrojena, da bi na Kosovu imao političku perspektivu, jer Kosovo ne može opstati s takvim čovekom na čelu vlade. Verujem da će sve ići u pravcu njegovog sklanjanja sa scene - konstatovao je Božinović.

Kurtijevom samovoljom nisu zadovoljni ni kosovski političari, pa je tako bivši ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hiseni ocenio da je predsednica Vjosa Osmani trebalo da traži od Kurtija da odmah podnese ostavku nakon njegove izjave da je državni sekretar SAD Entoni Blinken - naivan. Hiseni je ocenio i da su postupci vlade Kosova na severu lukav pokušaj Kurtija da dovede NATO u sukob sa Srbijom.

- Pokušaj koji NATO može da pročita mnogo puta bolje od mene. Ako Kurti misli da će uvesti NATO u rat sa Srbijom na severu, onda je 100 puta u krivu - konstatuje Hiseni.

Umešao se Edi Rama Poslao sam Makronu i Šolcu predlog ZSO Premijer Albanije Edi Rama rekao je da je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu i nemačkom kancelaru Olafu Šolcu poslao predlog nacrta statuta ZSO. - Situacija na severu poprima razmere političke tragedije za Kosovo. Izjave naših strateških saveznika o ovoj situaciji su sve alarmantnije i neshvatljiv je razlog oklevanja kosovskih vlasti da deeskaliraju situaciju u kojoj je očigledno da Kosovo svakodnevno pravi velike gubitke - naglasio je Rama.

