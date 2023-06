GORAN VESIĆ SE OBRATIO DELU OPOZICIJE: Niko nema pravo da blokira saobraćajnice i mostove

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ponovo je apelovao na organizatore protesta opozicije da ne blokiraju saobraćajnice jer time, istakao je, nanose štetu svojoj državi i onim građanima koji ne žele da učestvuju u njihovim političkim aktivnostima.

Vesić je, gostujući na TV Prva, rekao da svako ima pravo da protestuje u skladu sa zakonom, ali da niko nema pravo da blokira saobraćajnice.

"Svako ima pravo na svoj politički stav koji može da izrazi u skladu sa zakonom i demokratskim normama, ali zbog toga drugi ljudi ne smeju da ispaštaju. Nije dozvoljeno zaustavljanje saobraćaja na bilo kojoj saobraćajnici, ali posebno je to opasno raditi na autoputu", istakao je Vesić.

Ministar je podsetio da je protivzakonita blokada svake saobraćajnice za skupove koji nisu prijavljeni i dodao da, kada se skup prijavi i kada policija odobri njegovo održavanje, ona prihvati zaustavljanje saobraćaja u određenim ulicama prema ruti koju organizatori dostave.

"Tako je po zakonu, tako da je moguće blokirati određene saobraćajnice, uz prijavu za zahtev skupa koju je nadležni organ odobrio", rekao je Vesić i dodao da protesti koji se dešavaju uglavnom nisu odobreni.

On je naveo da nije isto blokirati saobraćajnicu ispred Skupštine Srbije ili to uraditi na autoputu koji je međunarodni put i na mostu "Gazela". Podsetio je i da je, kada su počeli protesti, kao nadležni ministar apelovao da se ne blokira "Gazela" jer se time nanosi šteta Srbiji.

"Drago mi je da su organizotori protesta posle tih apela odlučili da ne blokiraju Gazelu, ali nije mi jasno zašto žele to ponovo da urade. Nadam se da to nije stav svih organizatora. Probajte da blokirate autoput u Nemačkoj, Francuskoj ili u Italiji i dobićete odgovor onakav kakav sledi po zakonu. Policija bi ih tamo rasterala za deset minuta i više im ne bi palo na pamet da to rade", rekao je Vesić.

Kurir.rs