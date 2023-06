MINISTAR GORAN VESIĆ: Vlada će pomoći lokalnim samoupravama u saniranju štete od poplava

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izajvio je da je u toku procena štete od poplava, izazvane obilnim padavinama, koju rade lokalni štabovi za vanredne sitaucije, navodeći da će Vlada Srbije pomoći lokalnim samoupravama u saniranju posledica nastalih izlivanjem reka.

- Voda se polako povlači, i sada je na lokalnim štabovima da procene štetu. Mi radimo procenu na regionalnim i magistralnim putevim ali ima je na lokalnim putevima i mostovima. Prema našim prvim procenama šteta od poplava samo na saobraćajnoj infrastrukturi koja je u nadležnosti Republike iznosi oko 2.5 milijardi dinara. Predsednik Aleksandar Vučić je zatražio da vlada obezbedi pomoć za popravku infrastrukture i danas će biti održana sednica, tako da će Vlada Srbije pomoći lokalnim samoupravama u saniranju štete - rekao je Vesić za TV Prvu.

Kada je reč o mostu kod Mrčajevaca, koji je srušen pod naletom Zapadne Morave, Vesić je rekao da je taj most bio predviđen za obnovu, i da je Grad Čačak 7. novembra prošle godine zabranio njegovo korišćenje za vozila težine preko 3 tone, što je obeleženo saobraćajnim znakovima.

Resorno ministarstvo je krajem prošle godine obezbedilo 450 miliona dinara za rekonstrukciju tog mosta, a Grad Čačak započeo projekat obnove i pripremne radove, ali će posle rušenja, morati da se gradi novi most, za šta će biti potrebno oko godinu i po dana, rekao je Vesić.

Preneo je da ministar odbrane Miloš Vučević, na njegovu molbu, još u subotu poslao predstavnike inženjerske jedinice Vojske Srbije, kako bi se razmotrila mogućnost postavljanja pontonskog mosta, kako bi građani mogli da prelaze sa jedne na drugu stranu reke, do njihovih njiva.

Ponovio je da će u Adranima za osam dana biti urađena devijacija, kako bi se uspostavio saobraćaj na Ibarskoj magistrali, dok će novi most, umesto onog koji je urušen, biti izgrađen za četiri meseca.

Ministar je istakao i da će biti donet Zakon o održavanju infrastrukture, na čemu, kaže, lično insistira, jer se nikada nije gradilo kao sada – trenutno 492 kilometara autoputeva i brzih saobraćajnica, uz 406 kilometara od 2012. godine, ali postoje stotine kilometara stare infrastrukture iz prethdnih decenija koja se ne odžava, jer se ni ne zna ko to treba da radi.

- Popisaćemo svu infrastrukturu, u evidenciju, za svaki objekat će biti utvrđeno ko ga održava – da li lokalna samouprava, republika ili preduzeća. Znaće se šta su obaveze upravljača infrastrukturnih objekata, a to je da jednom godišnje rade procenu stanja, da ulažu u održavanje - pojasnio je Vesić.

Dodao je da će, kao što je najavio predsednik Vučić, obilaznica oko Beograda, do Bubanj potoka, biti puštena u saobraćaj 28. juna.

- Radovi su završeni juče, sada se postavlja zaštita od buke, nadzor je počeo da vrši prijem radova. Beograd će konačno dobiti svoju obilaznicu do Bubanj potoka, koja se gradi od 1991. godine. Najviše je urađeno u poslednjih 10 godina, u vreme vlasti Aleksandra Vučića - rekao je Vesić i dodao da se radi projektovanje deonice do Pančeva, duge 31 kilometar, koje bi trebalo da bude završeno do sledećeg proleća, kada će započeti gradnja.

