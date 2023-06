PETKOVIĆ: BIA došla do saznanja da spremaju nova hapšenja Srba! Imamo dokaze koji pokazuju da Kurti i Svečlja lažu, ŽELIMO MIR

Direktor Кancelarije za Кosovo i Metohiju Petar Petković obraća se javnosti povodom najnovijih dešavanja na KiM.

- Danas ću predstaviti i dokaze koji jasno pokazuju prevaranti i lažovi i Kurti i svi ostali u Prištini, da vidite sa kakvim razmerama dezinformacijama se suočavamo jer je na delu opšti informacioni rat sa namerom da se naudi srpskom narodu na KiM i da se zgazi bilo kakva mogućnost za nastavak dijaloga. U roku od 24 sata predsednik Vučić će se obratiti javnosti - rekao je Petković i dodao da su u toku sastanci predsednika Vučića sa vojnim vrhom.

- Borićemo se da sačuvamo mir i da pokažemo svima sa kakvim se lažima i prevarama suočavamo - naglasio je Petković.

Potom je redom govorio o jučerašnjim dešavanjima.

- Sinoć u 19.40 minuta u naselje Kolonija u Zvečanu, veći broj pripadnika ROSU koji su do zuba naoružani sa oklopnim vozilima, upali su u ovo mesto, posle toga je Svečlja saopštio kako je pronađen automobil BG oznaka i on saopštava da su u tom automobilu pronašli oružje, zolje, ručne bombe i nekakav eksploziv. Ovde držim neoboriv dokaz gde ću sada pokazati najplastičnije o kakvim prevarantima je reč kada govorimo o Kurtiju, Svečlji i ostalima u Prištini.

- Ovde imam deo informacija koje su naše službe, BIA, pronašle, i obavestile najmoćniju zemlju na svetu i obaveštajnu službu na svetu, o planovima i namerama Prištine i Kurtija. Ovaj dokument broj 571-013/2023 koji je poslat 23.6.2023. godine u rano jutro. Dakle mnogo sati pre nego što se dogodila navodna akcija u Zvečanu. U dokumentu piše sledeće: BIA je prikupila informacije da prištinske institucije i njihove službe na planu dalje destabilizacije pripremaju nova hapšenja Srba i izazivanje međuetničkih oružanih sukoba i proterivanje Srba sa severa. Na tom planu pripadnici KP ilegalno vatreno oružje i municiju koju su prethodnom periodu zaplenili od građana albanske i srpske nacionalnosti, transportuju iz svih podstanica u regionalne direkcije, a potom prevoze u bazu Belvedere u južnom delu KM. Njihova namera je da oružje i municiju zloupotrebe za hapšenja pojedinih Srba, ili uskladište na odabranim lokacijama na severu, a onda ih navodno pronađu i optuže Srbe za pripremu oružanih sukoba - rekao je Petković.

On je potom dodao da je BIA upozorila da je plan Prištine bio da to urade uoči Vidovdana.

- Dakle na vreme smo, mnogo sati pre ove akcije koja se dogodila sinoć u Zvečanu, obavestili određene obaveštajne strukture i najmoćniju silu na svetu. To je dokaz koji jasno pokazuje ono što smo saznali. A to je da je plan Aljbina Kurtija i Prištine bio da oružje koje su prikupljali od ljudi koji nisu imali dozvole, sada podmetnu Srbima da bi to bio povod za nova hapšenja i krize. Dakle, 26, pre četiri dana, bez ikakve najave, iz stanice KP u Kosovskoj Kamenici, transportovana je izvesna količina zolja, osa, eksploziva, mina, kalašnjikova, u sedište regionalne direkcije KP u Gnjilanu. Pomenuto oružje će potom biti transportovano u bazu Belvedere, gde su smeštene specijalne jedinice KP - kazao je direktor Kancelarije za KiM.

Potom se opet osvrnuo da dešavanja tokom jučerašnjeg dana. On navodi da je Svećlja juče odmah izašao i rekao o kom je oružju reč, pošto tačno zna šta se nalazi u automobilu.

- Zna zato što su podmetnuli oružje, koje je stizalo iz regionalnih direkcija u bazu Belvedere, a odatle je ROSU prenosila u Zvečan. Onda govori kako je taj crni audi pronađen 100 metara od opštinske zgrade u ZVečanu. Vi dobro znate da zahtev EU za deeskalaciju je da se KP povuče iz zgrada opština u Zvečanu i Leposaviću, ali i iz njihove okolone. A da ne govorimo o tome da te zgrade obezbeđuje i Kfor sa bodljikavom žicom. Tamo ne može ptica da prođe, a ne odjednom se pojavio automobil pun eksploziva. 20 dana ste tu i čuvate te zgrade, ne date nikome da uđe, a niste videli crni automobil pun eksploziva. Dakle, ovo nije priča ni za malu decu - kazao je direktor Kancelarije za KiM.

Petković kaže da je Svećlja rekao da je to vozilo prešlo administrativnu liniju.

- Prvo, ovo vozilo nije prešlo zvanični prelaz. A kada govorimo o alternativnim, svi ti prelazi su odavno presečeni od strane kosovske policije. Svi dobro znaju da je sve te puteve KP protivpravno preorala pre više od sedam osam meseci. Tu ne može ništa da prođe, a kamoli jedno putničko vozilo. Dakle druga laž Aljbina Kurtija. I treća stvar, kada pogledate ovo vozilo vidite iskrivljene tablice, kao da ih je neko tu tek nameštao. I vidite tablice BG 955JW. Inače, po našoj uredbi, sve naše tablice koje imaju ona slova sa kvačicama, kao i ipsilom i duplo ve, se isključuju iz upotrebe. Vi danas nemate u saobraćaju vozila čije tablice imaju te kvačice, i duplo ve. A na ovom vozilu se nalazi. Proverom smo utvrdili da je ovim tablicama registracija istekla 29.07.2020. godine. Kako je to vozilo moglo da se kreće, i da uđe na KiM. I pritom da nosi nekakvo oružje navodno - pitao je on.

Kako ističe direktor Kancelarije za KiM, reč je o vozilu koje je ukradeno, i za kojim se traga, a krađa je prijavljena 2020. godine, mesec dana pre isteka registracije.

- Kada pogledate ovo vozilo, prvo vidite iskrivljene tablice kao da ih je neko nameštao za tu priliku. Inače, slova sa kvačicama se na našim tablicama isključuju iz upotrebe, nemate nijedno vozilo sa tablicama koje ima kvačice, y ili w. Na ovim tablicama se to nalazi. Proverom smo utvrdili da je ovim registarskim tablicama registracija istekla 2020. godine. Kako je to vozilo moglo da se kreće, kako je moglo da uđe na KiM i pritom da navodno nosi oružje i ekpsloziv. Da stvar bude još interesantnija, reč je o vozilu, za koje je prijavljeno da je ukradeno i to mesec dana pre nego što je istekla registracija. Jasno je svima o kakvim se lažima ovde radi.

Petković kaže da su Albanci na društvenim mrežama objavili sraman snimak Nenada Orlovića kako sedi u prostoriji gde ga ispituju, go do pojasa, a na glavu mu je stavljena crna kesa. - To onda šeruju između sebe, sa raznom muzikom, i hvale se kako muče Srbina, kao što maltretiraju i sve Srbe koji su već uhapšeni - kaže Petković u svom obraćanju. Podsetimo, tzv. kosovska policija uhapsila je juče oko 10 sati Nenada Orlovića iz Kosovske Mitrovice. Orlović je uhapšen na svom radnom mestu u perionici automobila, u blizini autobuske stanice. On je, inače, radnik gradske čistoće, a u perionici radi privatno. Na snimku sigurnosne kamere vidi se kako specijalci sa četiri džipa opkoljavaju Nenada koji je u tom trenutku bio bez majice. U Nenada su pripadnici ROSU uperili duge cevi, a onda su ga brutalno oborili na zemlju.

- Juče su postavljali nove kontejnere i nekakve barijere čime dovode nove snage ROSU policije, kakva je to deeskalacija. Vi ste fašisti u Prištini koji maltretirate naš narod, vi sa vašom ideologijom i izvršite etničko čišćenje, to ste planirali do Vidovdana. Mi hoćemo da sačuvamo mir, vidite šta oni rade, kako planiraju i nameštaju. Dovode različito naoružanje, ne bi li to bio povod da pretresaju sve, da zastrašuju naš narod.

Petković je naglasio da Srbija želi mir.

- Nećete uspedi da razorite Srbiju, da proterate srpski narod sa KiM, neće vam proći svi trikovi i laži, otrkili smo sve njihove planove i na vreme obavestili sve službe, sve to rade jer neće dijalog, da ne pominjem da ne žele ZSO. Ovo je šamar i Borelju i Lajčaku i svima u EU. Ovo je pokazatelj da imamo posla sa čovekom koji nije čist u glavu. Juče su, tek posle godinu dana pritvora, drže ga godinu dana, podigli su optužnicu opet za navodne ratne zločine i tako svakog dana. Nema razgovora sa Kurtijem dok se ne oslovode svi Srbi. Ne možete da se okrenete normalno da radite bilo šta jer morate da trošite energiju na ovakve stvari. Predsednik Vučić je i juče i danas u kontaktima sa našim vojnim vrhom, obratiće se u roku od 24 sata, a mi ćemo kao i do sada da radimo sve što možemo, da se borimo za svakog našeg čoveka i činimo sve da sačuvamo mir - istakao je Petković.

Podsetimo, najava vanredne konferencije usledila je nakon što je Kosovska policija u Zvečanu sinoć pokušala da izvede nova hapšenja Srba, o čemu se oglasio i ministar policije Dželjalj Svečlja, navodeći da "Srbija pokušava da destabilizuje Kosovo", ali ne i da li je reč o hapšenju.

Akcija kosovske policije uznemirila je građane Zvečana, budući da se u gradu odjednom pojavilo više vozila iz kojih su izašli specijalci i zauzeli položaje oko zgrada, a Svečlja tvrdi da je policija "sprečila teroristički napad".

