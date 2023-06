DRAGIŠA MILOVIĆ, BIVŠI PREDSEDNIK OPŠTINE ZVEČAN: Kurtijev san je Kosovo bez Srba i stvaranje velike Albanije

Srpski narod na Kosovu i Metohiji izdržava ovaj teror Prištine samo zato što smo mi na svojoj zemlji. Ovde su naši koreni, naši dedovi i pradedovi, ništa tuđe nismo uzeli. Živimo na svojoj zemlji i tu hoćemo da ostanemo i da naša deca vide perspektivu na ovim prostorima.

Ovo je u intervjuu za Kurir poručio Dragiša Milović, bivši predsednik opštine Zvečan, koji je ukazao da je situacija na Kosovu i Metohiji, koja je kulminirala 26. maja, kad su kosovski specijalci zauzeli zgrade opština na severu Kosova i Metohije, iz dana u dan sve komplikovanija.

Sve podseća na 2004.

- Hapse se naša braća i južno od Ibra i ova situacija podseća na onu koja je bila 17. marta 2004. godine. Za nas Srbe koji živimo na KiM ovo je najteža situacija od 1999. Naš narod koji živi ovde sa svojom decom i porodicama raste i stari u izuzetno teškim, nenormalnim uslovima više od 20 godina. To je pre svega sramota za demokratski svet, odnosno Evropu, imajući u vidu da su od 1999, na osnovu Rezolucije 1244 SB UN, ovde prisutni predstavnici međunarodnih institucija, od Unmika, Kfora, OEBS do ambasada Kvinte i sve se dešava pred njihovim očima, a niko ne reaguje.

foto: KURIR

Da li su poslednja hapšenja Srba pokazala da svako može da bude priveden?

- Tačno je. Na tim protestima vidimo da svako može biti uhapšen i da se njima ne sudi, već im se presuda odmah donosi. Kosovski premijer Aljbin Kurti u parlamentu javno proziva, imenom i prezimenom, naše građane da su vođe terorista... Bez suda i bez dokaza...Vi ste automatski osuđeni i vama se daje za početak 30 dana pritvora, a pre toga vas krvnički pretuku, kao što je to bilo s Radošem Petrovićem i Dušanom Obrenovićem. Neshvatljivo da se pred očima međunarodne zajednice sve to dešava i da, osim deklarativno verbalnih osuda, ne vidimo da se nešto u tom pravcu konkretno radi. I sam Euleks kaže da vrši tobože nadzor, a nikakve reakcije nema.

Kurti nedvosmisleno poručuje da neće popuštati Beogradu. Vidite li izlaz ili barem neko rešenje u dijalogu dve strane?

- Iskustvo nam govori da Kurti neće da popusti, on ima svoju strategiju, sanja o etnički čistom Kosovu, jer što je manje Srba na Kosovu, to se lakše pravi država. Njegov san je Prizrenska liga, ujedinjenje sa Albanijom i on to i govori, na šta pak isto niko ne reaguje. A ovde je problem EU, koja je garant za sporazume koji su postignuti 2013. godine, kada je Beograd učinio puno ustupaka, a Priština ništa nije ispoštovala. Pre svega da formira Zajednicu srpskih opština. Dok je Beograd svih tih deset godina bio konstruktivan, Priština ni tu svoju obavezu nije ispunila. I ranije je bila teška situacija, ali se dodatno pogoršala dolaskom Kurtija.

Ništa ishitreno

Mogu se čuti najave da Srbi nameravaju da sami formiraju neku vrstu organizacije, to jest svojevrsnu ZSO, i to na Vidovdan. Je li to realno i na koji način bi im pomoglo?

- Srbima je dosta Kurtijevog terora, kome svakodnevno svedoče i koji trpe na svojoj koži. S druge strane, punih 10 godina naš narod čeka na formiranje ZSO, i to u skladu s potpisanim dogovorima iz 2013. i 2015. godine čiji je garant EU, a koji treba da obezbede naša kolektivna prava. Šta će biti, videćemo, to nije samo moja odluka već je odluka kompletnog srpskog naroda. Moramo da budemo mudri jer i sada vidimo, bez obzira na to što Srbi organizuju mirne proteste, pozivaju se uporno obe strane na smanjenje tenzija. Da bi došlo do deeskalacije, treba da se povuku specijalne jedinice iz naših opština, da se nelegalni gradonačelnici povuku, da se naši nevino uhapšeni puste i da se spisak Srba za hapšenje stavi ad akta.

Kada očekujete nove izbore na severu, i Kurti je najavio da treba uskoro da budu raspisani?

- Da bismo uopšte govorili o izborima, treba da se desi ovo o čemu smo sada govorili - povlačenje specijalnih jedinica iz naših opština, povlačenje nelegalnih gradonačelnika, puštanje nevino uhapšenih Srba i stavljanje spiska Srba za hapšenje ad akta. Tek onda možemo da razgovaramo o izborima, koji treba da se održe u mirnoj i normalnoj situaciji na terenu.

O zabrani ulaska srpske robe

Preti li ozbiljna humanitarna katastrofa na severu KiM zbog prištinske zabrane ulaska kamiona sa srpskom robom?

- To nam je samo dolivanje ulja na vatru, na sve probleme. Već se oseća nedostatak pojedinih proizvoda, pre svega mleka, jogurta, lekova, medicinskog materijala... Zalihe se prazne i kod naroda već postoji strah. Zato je hitno potrebno smirivanje situacije i deeskalacija.

O dolasku dela opozicije na KiM

Nedavno su pojedini predstavnici opozicije koji su došli na KiM neslavno prošli kod srpskog naroda. Šta mislite, šta je razlog tome?

- Svako ko dobronamerno i iskreno želi da pomogne ovom napaćenom narodu je dobrodošao. Mi smo u ovoj našoj mirnoj borbi imali podršku i iz Crne Gore, Republike Srpske, iz Beča, južno od Ibra, Kanade, SAD... I svi su dobrodošli! Samo ne bih da na našoj nesreći neko pokušava da ubire političke poene. Očigledno je narod to prepoznao i zato je tako i reagovao. Da je sreća pa da svi stanemo kao jedan, jer KiM nije pitanje samo jedne stranke već svih u našoj državi.

Ivana Žigić