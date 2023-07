IVICA DAČIĆ UVEREN: Stoltenberg razume situaciju na Kosovu i Metohiji

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom bio korektan i dodao da je norveški političar čovek koji razume situaciju na Kosovu i Metohiji.

Prema Dačićevim rečima, Stoltenberg je uspostavio veoma korektan, ljudski i direktan odnos sa predsednikom Vučićem.

- Razgovor je bio korektan, u smislu poziva da Kfor obavlja one zadatke koje ima. To je od ključne važnosti za dalji razvoj situacije, da ne bude upitno da li Srbija želi da dođe do deeskalacije - izjavio je Dačić za televiziju Pink.

Prvi potpredsednik vlade istakao je da nije na Srbiji da snosi odgovornost za deeskalaciju, jer Srbija nije ništa uradila da zakomplikuje situaciju. Podsetio je i da je otac Jensa Stoltenberga bio ovde na službi dugi niz godina i da je dobio i zvanje počasnog građanina Beograda.

Komentarišući najavu premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da će sa severa povući 25 posto policajaca, Dačić je rekao da je u pitanju trik.

- Briselski sporazum je definisao da policiju na severu Kosova čine Srbi, da nema albanske policije tu. Kakvih 25 odsto? Niko od njih ne treba da bude tu - naveo je Dačić.

Kako je ocenio, sada se grubo krše i briselski i svi drugi sporazumi, a nad našim narodom vrši se teror i svaki dan hapse Srbe, često bez dokaza.

