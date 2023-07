U BEOGRAD STIGAO NOVI BRITANSKI AMBASADOR: Prvog dana je porodicu odveo na ćevape (FOTO)

U Beograd je stigao novi ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson.

On je po dolasku podelio na tviteru fotografiju sa porodicom, a potom je u sledećoj objavi otkrio i šta je radio prvog dana.

- Pitali smo decu šta bi voleli da rade prvog dana u #Beograd. Odgovor je mogao biti samo jedan - napisao je on.

foto: Printscreen Twitter

Podsetimo, Ferguson je diplomata koji poznaje ovaj region.

On je, između ostalog, bio ambasador Britanije u BiH od 2014. do 2018. godine, dok je od 2018. do 2022. bio ministar savetnik za odbranu u Vašingtonu i direktor odeljenja za SAD u Ministarstvu odbrane.

Prethodno je, od 2011. do 2014. godine, bio šef odeljenja za strategiju i prioritete u Ministarstvu odbrane, a od 2009. do 2011. šef odeljenja za Avganistan i Pakistan.

Oženjen je Karolajn Ivlin Verom Ferguson i ima troje dece.

Kurir.rs