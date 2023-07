NOVI BRITANSKI AMBASADOR EDVARD FERGUSON: Srbija je veoma važna zemlja!

Novi britanski ambasador u Beogradu Edvard Ferguson izjavio je da je Srbija veoma važna zemlja koja može da bude svetionik stabilnosti u regionu, i ocenio da postoji puno mogućnosti za unapre|enje bilateralnih odnosa i saradnje.

U intervjuu agenciji Beta, Ferguson je rekao da je Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske "istinski zainteresovano da unapređuje odnose sa Srbijom" i da želi da joj pomogne da ostvari potencijale, "od čega bi svi imali koristi".

Ferguson, koji je u utorak formalno stupio na dužnost ambasadora, predajom akreditiva predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kazao je da su odnosi dve zemlje dobri i da "ima puno prostora da budu bolji".

- Imam velike ambicije u pogledu naših odnosa, mislim da postoji puno mogućnosti da zajedno uradimo sjajne stvari. Želim da revitalizujem istorijske odnose i da savremeni odnos usmerim u pozitivnom pravcu i ka budućnosti - naveo je.

Govoreći o ekonomskoj saradnji Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, Ferguson je rekao da je trgovinska razmena prošle godine porasla za 30 odsto i da je sada blizu milijarde funti, i dodao da bi "voleo da vidi i mnogo više" britanskih kompanija koje dolaze da investiraju i trguju u Srbiji.

Ferguson je rekao da Srbija ima "sjajne ekonomske mogućnosti" i da je "neverovatno bogata, pre svega kad je reč o talentovanim ljudima", navodeći da investitori govore da su "oduševljeni kvalitetom ljudi koji rade za njih". Kao jedan od uspešnih primera ekonomske saradnje Ferguson je izdvojio Moravski koridor, koji se gradi uz pomo} 470 miliona funti britanskih sredstava iz kreditnog mehanizma UK EF (UK Eksport Fajnens). Prva deonica Moravskog koridora, koji ćše povezati Rasinski, Raški i Moravički okrug, otvorena je krajem aprila.

- Dobio sam veoma pozitivne komentare od vlade Srbije o tom projektu. Mislimo da ima puno prostora da Ujedinjeno Kraljevstvo pomogne finansiranjem i drugih važnih projekata, bilo da je reč o infrastrukturi, obnovljivoj energiji ili o domenu kulture - naveo je britanski diplomata.

On je rekao da "nije tajna" da se Srbija i Ujedinjeno Kraljevstvo ne sla`u uvek oko pitanja Kosova, ali da su saglasni da je u interesu svih da postoji stabilnost i bezbednost i da je potrebno naći način za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.

- Nestabilnost sigurno nije ničiji interes. Svima je u interesu da bude napretka (u odnosima Beograda i Prištine). Mi u potpunosti podr`avamo dijalog uz posredstvo EU i SAD. Želimo da taj proces bude uspešan, premijer Ujedinjenog Kraljevstva je postavio specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, lorda Stjuarta Piča, da pruži dodatnu podršku tim naporima iza kojih mi u potpunosti stojimo. Uskoro očekujemo još jednu posetu lorda Piča Srbiji - kazao je.

Naveo je da je pronalaženje rešenja pre svega na vladama u Beogradu i Prištini, ukazujući da su "fundamentalno potrebni smirenost, kontinuiran dijalog i spremnost na kompromis, jer bez kompromisa nikad neće biti napretka". Upitan o situaciji na Zapadnom Balkanu, Ferguson je rekao da bi London `eleo da taj region bude stabilniji, izraziv{i zabrinutost zbog dešavanja u Bosni i Hercegovini.

- Ujedinjeno Kraljevstvo je prošle godine uvelo sankcije (predsedniku Republike Srpske) Miloradu Dodiku, jer smo zabrinuti zbog podrivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naravno, mi smo potpisnik tog sporazuma i posve}eni smo mu. Želimo da BiH bude uspešna, ona ima potencijal, šteta je što ponekad političari vuku ljude unazad umesto da ih vode napred. Tu smo da podržimo pozitivan napredak - dodao je.

Ferguson je kazao da je Srbija "zaista važna zemlja u regionu i šire, u Evropi", navodeći da ona može da igra "veoma važnu ulogu svetionika stabilnosti i pozitivnog uticaja širom regiona". Nedavnu posetu novog predsednika Crne Gore Jakova Milatovića Srbiji ocenio je kao "veoma pozitivan znak".

- Milatović je došao ovde odmah posle posete Evropskoj uniji i NATO-u. Dobro je videti da postoji pozitivan dijalog i posve}enost obnovi diplomatskih odnosa na nivou ambasadora. Pozdravljamo pozitivan dijalog i saradnju širom regiona - naveo je.

Upitan o građanskim protestima "Srbija protiv nasilja", čiji su povod dva masovna ubistva početkom maja, Ferguson je rekao da su mirne demonstracije "prirodno demokratsko pravo" u svakoj zemlji, ali je dodao da je to unutrašnje političko pitanje u koje ne želi da se meša.

- Apsolutno sam užasnut masovnim ubistvima u maju. To je strašan, strašan trenutak i veoma mi je žao porodica koje su pogo|ene. Ljudi imaju pravo na miran protest, i to je zaista va`no. U osnovi, to je unutrašnje političko pitanje, i ostaviću domaćim političarima da pričaju između sebe koji su najbolji načini da krenu napred. Jasno je da ljudi imaju snažna osećanja u vezi sa tim i imaju pravo da to pokažu - kazao je.

Britanski ambasador je rekao i da je sloboda medija za njegovu zemlju prioritet širom sveta i dodao da je za demokratiju fundamentalna sloboda medija da izra`avaju različita gledišta i tako omoguće dobro informisanim gra|anima da prave slobodne životne izbore.

- To u potpunosti podržavamo, i to ne samo na rečima, nego i delima. U Srbiji, na primer, podržavamo projekte povezane sa organizacijama kao što su CRTA i BIRN, radi podrške profesionalnom i kvalitetnom novinarstvu, ali i uspostavljanju jednakih uslova za izbore. Smatramo da je to zaista važno, što smatra i EU, i to je naravno ključni element u procesu pristupanja Uniji - naveo je.

Dodao je da je "dobra vest" što je Vlada Srbije usvojila novu medijsku strategiju, navodeći da Ujedinjeno Kraljevstvo želi da vidi njenu primenu i da će biti spremno da pomogne gde god je mogu}e. Ferguson je rekao da Ujedinjeno Kraljevstvo pruža podršku civilnom sektoru u Srbiji, i ukazao da postoji dosta aktivnih programa i projekata, od kojih se neki odnose na oblasti poput slobode medija.

- Takođe sarađujemo sa brojnim organizacijama na programima podrške osnaživanju i zaštiti žena. Zabrinjavajući su podaci o nasilju nad ženama. Podržavamo i organizacije koje rade na zaštiti i unapre|enju životne sredine i sa mladima - kazao je. On je ukazao i na aktivnosti Britanskog saveta u Srbiji, navodeći da svako dete od devet do 12 godina ima mogućnost da pro|e obuku u oblasti programiranja, u okviru programa "škole za 21. vek".

Britanski savet nastoji da unapredi kulturnu razmenu Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, organizuje dovo|enje umetnika iz jedne zemlje u drugu, a angažovan je i u novim sektorima, kao što su digitalne veštine, kreativno stvaralaštvo i obrazovanje, naveo je Ferguson, i ukazao na značaj stipendije Čivning (Čevening), koju njegova zemlja nudi mladima u Srbiji.

- To je prilika da mladi studiraju godinu dana u Ujedinjenom Kraljevstvu, na najboljim svetskim univerzitetima, i za to ne moraju da plate, jer britanska vlada obezbeđuje sredstva. Sledeće godine će sedam mladih iz Srbije dobiti punu stipendiju za studiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu. To je zaista velika prilika i velika investicija u budućnost ove zemlje - kazao je.

On je rekao da će nastojati da "sluša i uči", da putuje širom Srbije i da razgovara sa što više ljudi, kako bi upoznao srpsku kulturu i istoriju i "bolje razumeo ovu zemlju". Ambasador Ferguson je istovremeno pozvao i gra|ane Srbije da zadrže otvorenost u odnosu na Veliku Britaniju.

- Ako razmislite šta je to što većinu ljudi povezuje sa Ujedinjenim Kraljevstvom, to su Premijer liga, ili muzika ili komedija, poput serija Mućke i Monti Pajton. Mnogo toga nas povezuje i ja ću se truditi da pronalazim te veze i da ih unapređujem - kazao je Ferguson agenciji Beta.

Kurir.rs/Beta