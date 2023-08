KURTI KREIRA HUMANITARNU KATASTROFU NA SEVERU KOSOVA! Sprema progon Srba!

Vlada u Prištini ne odustaje od zabrane ulaza robe proizvedene u centralnoj Srbiji, iako postoji pretnja da se, zbog nestašica lekova, medicinskih potrepština i vitalnih namirnica, izazove humanitarna katastrofa! Uprkos upozorenjima i apelima da jednostrane odluke kosovskog premijera Aljbina Kurtija direktno ugrožavaju slobodu i život Srba na Kosovu i Metohiji, i dalje izostaju konkretne akcije uticajnih međunarodnih aktera na toj teritoriji.

Programski direktor Instituta za javnu diplomatiju Ivan Miletić ocenjuje za Kurir da je ovo još jedan potez Kurtija kojim on ugrožava opstanak, ali i život Srba na KiM, te je za Srbiju izuzetno važno da se ovakve zabrane uključe u plan za deeskalaciju, što nije slučaj sa zabranom ulaska srpske robe na teritoriju Kosova i Metohije.

- Prištinska strana, po uobičajenom maniru Aljbina Kurtija, želi da kreiranjem incidenata spreči napredovanje u pregovorima i da isprovocira srpsku stranu. U tom svetlu treba gledati brojna zatezanja Kurtija koja smo dosad imali, pa tako i ovu odluku o zabrani uvoza srpske robe. Ta odluka je usmenog tipa, a sprovodi se kao da je prava, što pokazuje da oni zapravo sakrivaju dokaze o svojim jednostranim akcijama! Takve stvari stvaraju prave probleme Srbima i moraju da se vrlo jasno uključe u zahtev za deeskalaciju. Taj administrativni deo je izuzetno važan da se ispuni s naše strane i da se stalno drži lista problema i iznosi na sto ambasadorima Kvinte i ostalima koji mogu da utiču na ponašanje Kurtija. Tako bi se imala jasna slika koliko je ta eskalacija velika i koliko se umnožavaju problemi za život Srba. Svima pažnju prvo privlači oružje, a ne humanitarna katastrofa koja preti zbog ove zabrane - naglašava naš sagovornik.

O ozbiljnosti situacije za Kurir svedoči načelnik u Kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica Milan Ivanović, koji ističe da za bolničko lečenje već nedostaju određeni antibiotici i da tek preti da postane alarmantno kad se istroše zalihe anestetika, kiseonika i drugih vitalnih sredstava.

- Očigledno je da prištinske vlasti vrlo ozbiljno rade svoj posao. Stvaraju pravu humanitarnu katastrofu kako bi očistili Kosovo od Srba! Udarili su na najosetljiviji deo populacije, na bolesne, stare i decu. Ljudi ne mogu da dođu do lekova koji im život znače. Ako to neko oduzima, onda je jasno šta je poruka. Kurti ne želi život za Srbe. Snabdevanje KBC Kosovska Mitrovica, praktično jedine srpske bolnice, maksimalno je ugroženo, lekovi ne mogu da uđu i zalihe polako nestaju. Već nam određeni antibiotici nedostaju, uskoro će i anestetici, kiseonik i drugi vitalni lekovi. Kad do toga uskoro dođe, neće moći da se vrše operacije, spasavaju životi, reaguje u hitnim slučajevima. Zla namera je očigledna da se Srbima na sve načine ugroze sloboda i život - upozorava Ivanović.

Sagovornik Kurira napominje da se KBC Kosovska Mitrovica i zvanično obratio svim međunarodnim faktorima na KiM i obavestio ih o problemima sa snabdevanjem. Međutim, zasad nema odgovora.

Odluka usmena, ali razarajuća Kurtijeva odmazda za hapšenje specijalaca Aktuelnu situaciju stvorila je odluka kosovske vlade 14. juna, kad je uvedena zabrana ulaska robe iz Srbije na Kosovo. To je bila svojevrsna Kurtijeva odmazda zbog hapšenja trojice kosovskih specijalaca na teritoriji centralne Srbije. Odluka o zabrani nije saopštena zvanično, ali se primenjuje i danas, iako su kosovski policajci, posle potvrđene optužnice, pušteni 26. juna.

Magacini se prazne Nema brašna i šećera, mleko iz poslednjih zaliha Zabrana za srpsku robu izazvala je i nestašice u prodavnicama široke potrošnje. Tako u severnomitrovičkim radnjama nema brašna i šećera srpskih proizvođača, dok se u Leposaviću prodaju poslednje zalihe mleka i mlečnih proizvoda, kao i alkoholnih pića iz Srbije. Trgovci iz ovih mesta preneli su reporterima Kosovo onlajna da se magacini polako prazne. Umesto srpskog brašna, na rafovima su pakovanja kosovskih proizvođača, a primetno je i više artikala iz Severne Makedonije nego što ih je bilo ranije. U privatnim apotekama u Leposaviću nedostaju pojedini medikamenti iz Srbije, pretežno sirupi za decu. - Već mesec dana nemamo zdravo tržište, konkurentnost robe je nemoguća ako je nemate. Građani su najveći gubitnici. Ako imaju novac, a nemaju ono što žele da kupe, primorani su da kupuju ono što im nudimo, a to su najčešće zamene za srpske proizvode. Nekada su Srbi s juga dolazili u Severnu Mitrovicu da bi kupovali srpske proizvode, to dovoljno govori o poverenju i kvalitetu robe koja je proizvedena u Srbiji - objašnjavaju trgovci.

