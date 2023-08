"CILJ JE DA SE SVAKI ČOVEK ZAPITA: ŠTA ĆU JA BEZ HRANE I LEKOVA?" Odalović: U toku je nabrutalniji oblik Kurtijevog terora

Povodom pražnjenja zaliha lekova na na Kosovu i Metohiji, o aktuelnostima u južnoj srpskoj pokrajini govorio je Veljko Odalović, predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica.

- Kurtiju su dozvolili da uslovno rečeno okupira prostor KiM, pa mu dozvoljavaju i ovo, nažalost. Institucionalni brutalni teror koji on vrši, jer ovde je direktno atak na zdravlje i bezbednost ljudi, služi tome da još više poljulja srpsku zajednicu. Da svaki čovek počne da razmišlja: "Šta ću ja bez lekova i hrane".

- On hoće da gurne sve Srbe u prištinske institucije i da budi deo tog njegovog sveta. On je dobio instrukcije ovog leta šta treba da radi. Međunarodna zajednica poziva i Srbiju i Prištinu da doprinesu deeskalaciji. A šta smo mi uradili da izazovemo eskalaciju? Ništa. Nju izaziva Kurti - rekao je Odalović i dodao:

- Lajčak je rekao da su izbori bili nagazna mina, a to smo i mi rekli. Ta mina je eskplodirala. Kurti ne pokazuje nikakav senzibilitiet ni prema čemu. On ne vidi ništa osim te svoje crte i linije. Sada je vidim napao jedinicu MTS-a koja je formirana u skladu sa briselskim sporazumom. To je bilo svima na dobrobit, pa i Albanci koriste te usluge. Ali on uporno šalje poruku da je sve što ima veze sa Srbijom neprihvatljivo.

