VERAN PRINICIPIMA: Knežević: Ako ZBCG uđe u vladu, onda nam pripada i mesto predsednika Skupštine!

Predsjednik DNP i jedan od lidera koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Milan Knežević naglasio je da ostaje veran stavovima koje njegova partija i koalicija zagovaraju. Knežević smatra da novu vladu treba da formiraju pobednici izbora od 30. avgusta, ali na jasnim koalicionim osnovama i bez ikakvih ucenjivanja. On tvrdi i da mesto predsednika Skupštine po svim principima treba da pripadne koaliciji ZBCG, kao i da je njegov prioritet Crna Gora u EU.

Govoreći o konsultacijama za budućeg mandatara sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, Knežević je za portal Borba.me rekao da je razgovor bio konstruktivan.

- Mi smo saopštili da vladu, po nama, treba da čine politički subjekti iz nekadašnje 30. avgustovske većine, dakle, Pokret Evropa Sad, koalicija Za budućnost Crne Gore, Demokratska Crna Gora i naravno stranke manjinskih naroda koje žele da učestvuju. Jasno smo saopštili da bi na osnovu principa, koje je PES uputio svima sa kojima je pregovarao prethodnih nedjelja, trebalo da dođe do dogovora za podelu resora. Zakon je potpuno jasan: ukoliko gospodin Milojko Spajić ima 41 potpis poslanika, on može da potpise dostavi gospodinu Milatoviću, a predsednik da poveri mandat gospodinu Spajiću. Čini mi se da gospodin Spajić u ovom trenutku može da računa na eksplicitnu podršku samo od Demokratske Crne Gore. Svi ostali su u načelu istakli da mandat treba da pripadne Pokretu Evropa sad, što smo i mi saopštili gospodinu Milatoviću. To smo saopštili i javnosti i nemamo nikakav problem s tim da se poštuju demokratski standardi, pravila i princip broj sedam iz onih deset principa koje smo dobili iz PES - kaže lider DNP.

Knežević je rekao da njegova stranka, odnosno koalicija ZBCG, ne insistira na mestu predsednika Skupštine, već na tome inspstira PES koji je dostavio 10 principa.

- U sedmom principu jasno piše da će se raspodela funkcija vršiti na osnovu broja osvojenih glasova, to jest poslaničkih mandata. Ako se gospodin Spajić bude opredelio da pravi većinu u trouglu PES, koalicija ZBCG i Demokratska Crna Gora, onda po tim principima, mesto premijera pripada pokretu PES ili gospodinu Spajiću, a mesto predsjednika Skupštine pripada koaliciji ZBCG. Mi smo, kada smo dobili ovih 10 principa, saopštili gospodinu Spajiću da su nama ti principi prihvatljivi i da nemamo nikakav problem s njima. Sada samo tražimo da se ni na kakav način ne devalvira izborna volja građana koji su glasali za našu koaliciju, da ispada da naši glasovi vrede nešto manje u odnosu na neke druge koji bi potencijalno bili u toj koaliciji. Tu ne mislim samo na kolege iz Demokratske Crne Gore. Mi smo drugi po snazi ako se pravi koalicija unutar 30. avgustovske većine, a ako se pravi neka druga većina uz manjinsku podršku DPS-a, SD-a ili nekog drugog, mi nismo deo tog koncepta i bićemo opozicija. Znači, tu ne postoji nikakva dilema, ni za javnost ni za našu koaliciju.

Lider DNP je rekao da je koalicija ZBCG imala ponudu da manjinski podrži potencijalnu Vladu gospodina Spajića i da je ta ponuda odbijena.

- Mi nećemo prihvatiti nikakav model manjinske podrške kao što je to bio slučaj u Vladi Zdravka Krivokapića. Mislim da je to jasno i gospodinu Spajiću i to smo saopštili i na konsultacijama gospodinu Milatoviću. Tražimo da budemo ravnopravno zastupljeni! Spremni smo na ustupke, jer, ako bi se sada primenio takozvani Donteov količnik, ili demokratski standardi i pravila koja se primjenjuju svuda u svetu, onda bi koaliciji ZBCG trebalo da pripadne sedam ministarskih resora - zaključio je Milan Knežević.

