BROJ SPECIJALACA NA SEVERU KiM OD JUČE PREPOLOVLJEN: Kurti minimalnim ustupkom Zapadu skreće temu sa ZSO

Na severu Kosova i Metohije od juče je prepolovljen broj pripadnika kosovskih specijalnih snaga, pošto je završeno povlačenje još 25 odsto pripadnika kosovske policije iz četiri opštinske zgrade i oko njih. Iako se čini da je Priština napravila ustupak, Srbi na KiM još nemaju nikakve garancije Prištine za učešće na izborima na severu KiM, koje Kurti uporno izbegava i odlaže, ocenjuju sagovornici Kurira.

Koordinacija

Zamenik direktora policije za region Sever Veton Eljšani potvrdio je povlačenje i rekao da je to urađeno prema dogovoru koji su u Bratislavi postigli zamenik kosovskog premijera Besnik Bisljimi i izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak. Prvih 25 odsto pripadnika policije povuklo se 12. jula.

Kosovska policija je saopštila i da će zajedno sa Euleksom i Kforom nastaviti koordinaciju i preduzeti neophodne radnje prema redovnoj proceni bezbednosne situacije u opštinskim objektima i oko njih, u opštinama na severu KiM. Kosovski premijer Aljbin Kurti izjavio je da je prisustvo policije smanjeno nakon procene bezbednosne situacije. On je naglasio da će smanjenje prisustva policije biti samo postepeno i proporcionalno i odnosiće se na opštinske zgrade, a ne na celu teritoriju severa. Lajčak je pohvalio zajednički sastanak predstavnika Kfora, Euleksa i kosovske policije o merama za deeskalaciju situacije na severu, u skladu s dogovorom iz Bratislave.

Bezbednosna kriza

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je očigledno pritisak Zapada na Kurtija toliki da je on morao da popusti, ali da on i dalje pokušava da odloži izbore na severu KiM.

foto: Kurir TV

- Sve što radi usmereno je na to da se izbori odlože, ali je on bio nateran na ovaj, po njega minimalan ustupak, koji se tiče smanjivanja specijalnih snaga na severu KiM. Na taj način Kurti zapravo pokušava da spreči svoju smenu u Prištini. Smanjivanje broja specijalaca na severu jeste poruka da može da ide tim putem, ali do sada smo se uverili da sa Kurtijem nema garancija. On je ovu bezbednosnu krizu i stvorio kako bi izbegao ključnu obavezu i kako bi se svi bavili nametnutim stvarima, a ne onim što je ključno za učešće Srba u prištinskim institucijama, a to je Zajednica srpskih opština. Nažalost, sa Kurtijem, koji ne želi deeskalaciju, daleko smo od dijaloga koji vodi do ZSO - ocenjuje naš sagovornik.

