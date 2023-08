AVET "VELIKE ALBANIJE" KRUŽI BALKANOM! Kurti je opasnost za čitav region i Evropu, potpaliće novi rat ako ga ne zaustave!

Skandal u Severnoj Makedoniji u režiji kosovskog premijera Aljbina Kurtija ponovo je raspirio separatističke sentimente među Albancima koji sanjaju "veliku Albaniju". Kurti se naočigled međunarodne zajednice postavio na mesto njihovog predvodnika, čime je postao opasnost za ceo region, ali i Evropu, upozoravaju sagovornici Kurira.

Zaigrala mečka

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kurir da Kurtija treba hitno zastaviti jer će, u suprotnom, izazvati novi rat.

foto: EPA VALDRIN XHEMAJ, Damir Dervišagić, epa GEORGI LICOVSKI

- Pažljivo pratim i nigde ne vidim reakciju EU, SAD i drugih zapadnih zemalja na velikoalbanski skup u Severnoj Makedoniji. Ćute zato što im to ruši scenario da su za sve i uvek krivi Srbi. Kurti je opasnost za čitav region i Evropu, ili će ga zaustaviti, ili će on potpaliti novi rat - upozorio je Dačić.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je skandal iz susedstva pokazao da cela Evropa ima razloga da bude zabrinuta od bauka "velike Albanije". Podseća da je Kurti javno obećavao da će biti nastavljač ideja Prizrenske lige.

foto: Kurir TV

- Na osnovu ovog ponašanja vidimo da on "veliku Albaniju" zaista vidi u granicama koje je definisala Prizrenska liga, a to znači delove Makedonije, Crne Gore i Grčke, uz naravno celu Albaniju, Kosovo i jug centralne Srbije. Međunarodna zajednica je pred tim zatvarala oči pošto je računala da takvog ekstremistu može iskoristiti kao sredstvo pritiska na Srbiju, ali i za obračun sa ratnim liderima Kosova iz doba OVK. I region je do sada ćutao, jer se to ticalo Srbije. Mislili su da će određenim ustupcima da zadovolje Albance i otupe im tu oštricu separatizma. A sada kada je mečka zaigrala pred njihovim vratima i jasno se vidi da Kurti namerava da realizuje velikoalbanski projekat, nikome više nije svejedno. Avet "velike Albanije" kruži Balkanom i jeste destabilišući faktor - objašnjava naš sagovornik.

Žmure pred zlostavljanjem

Istoričar Predrag Marković ukazuje da je sve što Kurti radi, uključujući i posetu Tetovu, gde su dominirale poruke o ujedinjenju svih Albanaca i velikoalbanski dekor, najbolji demanti antisrpske propagande.

foto: Ana Paunković

- Neprijatelji Srbije prikazuju albanski napad na suverenitet Srbije kao odbranu od Srba i srpskog sveta. Između ostalog, Srbi se optužuju da nisu dovoljno saradljivi sa međunarodnom zajednicom u pronalaženju rešenja za Kosovo. Međutim, sve to pada u vodu kada uzmemo u obzir Severnu Makedoniju. Ona je učinila svaki mogući ustupak međunarodnoj zajednici i Albancima. Ohridski sporazum je Albancima omogućio da potpuno blokiraju severnomakedonsku državu, ali je to Albancima, očigledno, malo - kaže Marković za Kosovo onlajn i napominje da se pokazalo i da "nije problem u srpskim nerealnim ambicijama, nego u, pre svega, kosovskim Albancima, koji imaju apetite prema svim svojim susedima".

To što Zapad mirno posmatra velikoalbanske aspiracije, dok oštro reaguje na svaki pomen srpskih interesa u regionu, Marković ovako komentariše:

- Ako Zapad ima problem sa srpskim inatom, zašto dozvoljava ovakvo zlostavljanje najposlušnije države na Balkanu Severne Makedonije.

Nebojša Čović Ko stoji iza velikoalbanskog projekta? Nekadašnji predsednik Koordinacionog centra za KiM Nebojša Čović smatra da je poseta Kurtija Severnoj Makedoniji protivzakonita i naglašava da pojedine zemlje Kvinte tolerišu njegovo ponašanje i svakodnevne provokacije. foto: Printskrin - Te njihove nezvanične posete uvek su se svodile na veliki trandebal i velike provokacije u smislu nečega što oni pokušavaju permanentno da prave, a to je "velika Albanija". Međutim, ovde se postavlja još jedan dodatni problem - ko stoji iza projekta !velike Albanije! - upitao je Čović, prenosi RTS.

Vladimir Vuletić Mnogo šire aspiracije Sociolog Vladimir Vuletić ocenio je da u ovako turbulentnim vremenima postoji ozbiljna opasnost da se zapali mali požar koji lako može da obuhvati čitav region upravo zato što neka pitanja nisu rešena. foto: Zorana Jevtić - Ono na šta Kurti računa jeste to da bi u sukob bio uključen i NATO, to je strategija i politika... Nije reč samo o Tetovu već su tu velikoalbanske aspiracije i mnogo šire i podrazumevaju ne samo delove Albanije i Kosovo već i delove Grčke i Srbije. Edi Rama je ipak evropski orijentisan, ali tim više Kurti računa da bi mogao da dobije podršku Albanaca i u Albaniji, da se nametne kao svealbanski lider - objasnio je Vuletić.

