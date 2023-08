BURNO U CRNOJ GORI PRED FINIŠ PREGOVORA O VLADI: Milojko Spajić i Aleksa Bečić ucenjuju Srbe?

Burno je u Crnoj Gori pred finiš pregovora o budućoj vladi. Prema poslednjim informacijama, lideri Pokreta Evropa sad i Demokrata Milojko Spajić i Aleksa Bečić navodno planiraju da na sastanku s liderima Za budućnost Crne Gore (ZBCG) Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem ucene taj savez da, ukoliko uđu u vladu, moraju da se odreknu mesta predsednika Skupštine Crne Gore, koje je, po neformalnim pravilima, trebalo da pripadne prosrpskoj koaliciji ZBCG.

Gaženje principa

Kako prenose crnogorski mediji, lideri PES i Demokrata navodno će ponuditi ZBCG mrvice s političkog stola, odnosno minimalan broj resora, iako im, po snazi, pripada više. No, Spajić navodno gazi sopstvene principe i platformu koju je ponudio svima koji žele da participiraju u vladi. Naime, u članu 7. principa Pokreta Evropa sad za sastav vlade piše: "Struktura vlade biće definisana proporcionalno izbornom rezultatu koji su postigli njeni konstituenti".

To znači da mesto predsednika Skupštine pripada ZBCG i da Bečić na tu poziciju može doći samo političkom ucenom i kršenjem platforme koju je Spajić ponudio a koju su i Bečić i ZBCG već prihvatili.

Politikolog Vladimir Pavićević poručuje za Kurir da građani očekuju da Spajić efikasno vodi pregovore o strukturi i sastavu nove vlade.

Sve dalje od dogovora

- Efikasnost bi značila da mandatar do 30. avgusta saopšti obrise dogovora o vladi i da se čitav pregovarački proces završi do sredine septembra tako da do kraja septembra imamo skupštinsku sednicu na kojoj bi se birala nova vlada. Očekivanje građana je i da će nova vlada da se temelji na principima one velike tridesetoavgustovske pobede iz 2020. godine i da će svoje predstavnike u vladi imati i koalicija Za budućnost Crne Gore. Ukoliko se postigne takav dogovor, logično je da koalicija Za budućnost Crne Gore predloži kandidata za predsednika crnogorske skupštine. Svako odugovlačenje i rastezanje ovih dogovora značiće da rastu šanse da dogovora o vladi neće ni biti. To ne bi valjalo da se desi i otud ovo racionalno očekivanje i želja građana da se u roku mnogo kraćem od 90 dana izabere sledeća crnogorska vlada - smatra Pavićević.

