ORGANIZATORI NAJAVLJUJU NOVI FORMAT PROTESTA "SRBIJA PROTIV NASILJA" OD JESENI: Ovo opozicija mora prvo da uradi

Deo opozicije koji organizuje proteste "Srbija protiv nasilja" najavio je da će oni krajem avgusta ili početkom septembra dobiti novi format. Zasad nije poznato kakav će to format biti, kao ni da li će uticati na to da se povrati podrška građana, odnosno zaustavi osipanje mase.

Prema oceni analitičara, ukoliko se organizatori ne opamete i ne smanje nerealan broj zahteva koje iznose iz nedelje u nedelju, protesti će se, kako stvari stoje, brzo ugasiti.

- Osnovna je greška što je deo opozicije izneo toliki broj zahteva, jer, jednostavno, ti zahtevi automatski slabe. Zato se dešava sada da ljudi šetaju iz nedelje u nedelju i pitaju se "a šta smo ostvarili ovim šetnjama". Koliko vidim, dosad ništa. Ne može da se šeta unedogled. Primera radi, kad su građani šetali 1996. i 1997, cilj je bio borba protiv otimanja pobede na lokalnim izborima. To je bio jedini cilj. Nije bilo 10 zahteva, već samo taj jedan jedini - ukazao je dugogodišnji novinar Rojtersa Jakša Šćekić za Kurir.

Zato, kaže, opozicija uz pomoć građana treba da smisli najviše tri realna cilja koja u kratkom vremenskom periodu, do izbora, mogu da se ostvare.

- Oni to moraju da smisle, da redukuju šta je to, ali bi bilo najgluplje da kažu da hoće da smene Vučića, jer će to šetnjom ići jako teško. Kad bi mene pitali, samo izborni uslovi treba da budu zahtev protesta. Eventualno bi mogli da imaju dva do tri uslova, nikako više, kao što je sada slučaj, i nikako da se nekoj televiziji oduzima nacionalna frekvencija, jer je to nerealno. Moraju definitivno da sednu, duboko da se zamisle, dogovore, da sklone svoje sujete sa strane i nađu tri zahteva o kojima mogu da se dogovore ili će šetnja da izumre - zaključio je Šćekić.

