OBJAVLJEN PLAN RUTE ZA PROTESTE DELA OPOZICIJE U SUBOTU: Okupljaju se ispred RTS i REM!

Organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" saopštii su na konferenciji za medije plan za naredni protest koji će biti održan u subotu, u 19 sati.

- I ovaj protest će biti u subotu, medijskom rutom ići ćemo Dečanskom do Makedonske ulice, potom od Hilandarske do Takovske. Ispred RTS gde će se obratiti govornici. Obratiće se Vesna Vojvodić iz sindikata Nezavisnosti, potom Senka Jankov profesorka iz Zrenjanina, koja suspendovana i vraćena posao, ali je disciplinski kažnjena sa 20 odsto plate. Radeći svoj posao postala je meta i sasvim je u redu da se obrati. Posle RTS idemo do REM-a, gde će se obratiti Milica Kostin i tu će se protest završiti. Obratićemo se i Ustavnog sudu koji je 12 godina na kolektivnom odmoru, ne obraća pažnju na ono što predsednik radi i prekoračuje svoje nadležnosti - izjavio je predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.

Na prethodnom protestu, jedan od organizatora, Miroslav Aleksić, najavio je novu formulaciju protesta koja će biti definisana krajem avgusta ili početkom septembra.

- Video sam mnogo i baka i deka koji dolaze, i to je dokaz da će od septembra protesti biti masovniji. A mi ćemo krajem avgusta ili u prvoj nedelji septembra izaći sa formulacijom protesta koja mora da bude iskorak u odnosu na ovo. Jer, ovo što je zadesilo Srbiju ne sme da se zaboravi - rekao je Aleksić.

Kurir.rs/Nova S