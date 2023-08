UŽIVO PREDSEDNIK VUČIĆ OBILAZI ZAVRŠNE RADOVE NA MOSTU NA MLAVI Ceo je srušen i novi izgrađen za 3 meseca, ovo ljudima znači život

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na mostu preko Mlave u Petrovcu na Mlavi.

- Odlično ste uradili ovaj posao za kratko vreme. Uradili su neverovatnom brzinom, u dve smene, nekada i tri. Mi smo krivi, ljudi su čekali duže na ovo. Ovaj most je ključni za ceo Petrovac i okolinu, za sve ljude. Problem je u tome što mnogo godina nešto stoji, a ogroman je novac. Kratak most, 12,5 metara širok, a to košta 1,5 miliona evra. To moramo da radimo svuda - rekao je predsednik.

foto: Printscreen/TV Pink

Predsednika sačekao veliki broj građana

- Hvala na divnom dočeku. Nisam došao jer je ovo veliko remek delo, nego jer ovo pokazuje naše slabosti i naše dobre strane. Pre više od godinu dana kada ste ostali bez mosta, gotovo ništa se nije dešavalo mesecima i to je pokazivalo nebrigu naših organa i naših ljudi i nepostojanje želje da se problemi reše. Kada smo čuli i slušali od vas koliki je problem, došli smo i uradili ga za tri meseca na najbrži mogući način i iz toga sam naučio dve stvari, prva da imamo kompanije koje su u stanju da brzo podignu mostove, kvalitetn i čvrste, a naučio sam i drugu stvar, da ne možemo da se učaurimo, već da moramo da idemo u narod i slušamo šta nam ljudi kažu i šta je to što žele. Hvala vam na toj lekciji. Ostaje nam da uradimo ovo klizište od kilometar, dva - rekao je predsednik tokom obraćanja.

foto: Printscreen/TV Pink

- Sve što smo uradili, nije malo. Ono što je važno je da nam u roku idu radovi, od početka auto-puta do Požarevca i biće važno da se do Požarevca dođe na najbrži način i da Petrovac spojimo sa drugim opštinama u Braničevskom okrugu i šta još možemo da uradimo o dolasku novih investitora. I ono što je važno je da ljude iz Petrovca vratimo iz inostranstva u našu zemlju. Voleo bih kada bi ti ljudi, koji su naučili kako se radi, kada bi rešili da se vrate u našu Srbiju, uveren sam da bi mnogo toga mogli da uradimo. Hvala i na ogromnoj podršci - kazao je predsednik i dodao:

- Čekaju nas teški meseci. Očekujem mnogo pritisaka, pretnji, sprovođenja pretnji u delo na KiM od strane onih koji ne razumeju da mir nije interes samo Srba nego i Albanaca. Kada sve to vidite, i znate koliko problema ima, dobro je kada znate da možete da radite i osigurate budućnost deci.

foto: Printscreen/TV Pink

Na mostu radili i strani radnici

Predsednik je radnicima čestitao na brzom i dobro obavljenom poslu.

- Koliko stranaca ima na mostu da su radili. Sedam je bilo na mostu? U građevinskom sektoru imamo sve više stranaca. Imamo sve više posla, a manje radnika. U Srbiju uglavnom dolaze iz Indije, Turske, Bangladeša... Nije lako to uraditi. Radili su danonoćno da bi stigli sve da urade - kaže on.

O daljim ulaganjima

- Kučevo je važno, da se uradi most, to nas vezuje sa Majdanpekom i daljim istokom. Put ka Kostolcu je u užasnom stanju, to treba da se proveri i uradi - najavio je predsednik.

foto: Printscreen/TV Pink

- Ovo je pitanje odnosa prema ljudima, građanima, ovo je njima život. Daleko im je auto-put. Ceo most je srušen, sve je srušeno i potpuno je novi most izgrađen za tri meseca - naglasio je predsednik.

foto: Printscreen/TV Pink

Obilazak radova počeo je u 10 sati.

(Kurir.rs)