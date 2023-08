NEREALNO JE NATERATI SRBIJU DA ODUSTANE OD BORBE ZA KOSOVO! Šta se krije iza velike žurbe da se nastavi dijalog?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je na sastanku sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine na opasnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Vučić je nakon razgovora s Lajčakom u Beogradu, koji je trajao više od dva sata, rekao da je veoma zabrinut zbog razvoja događaja na KiM i plana kosovskog premijera Aljbina Kurtija da silom okupira sever pokrajine i protera Srbe s vekovnih ognjišta i da je to, kako je napisao na Instagram profilu, preneo i svom sagovorniku.

Ogromna žurba

Lajčak je na Tviteru naveo da je u Beogradu imao suštinske razgovore s predsednikom Srbije o sledećem sastanku na visokom nivou u septembru, nastojanjima da se smanje tenzije i održe novi lokalni izbori na severu Kosova, kao i o primeni svih sporazuma iz dijaloga.

Ovo su, inače, prve Lajčakove aktivnosti posle višenedeljnog odmora EU i zatišja evropske diplomatije. On pokušava ne samo da u fokus vrati temu normalizacije odnosa Beograda i Prištine već i da taj proces znatno ubrza, jer će već sledeće godine sva pažnja i energija biti usmereni na izbore u EU i SAD. Međutim, Lajčaka čeka na terenu ista, ako ne i lošija situacija od one kakva je bila pre letnje pauze. Dijalog je klinički mrtav i nerealno je očekivati da se proces, uprkos sve većim pritiscima na Srbiju da odustane od borbe za Kosovo, završi onako kako je zacrtano u francusko-nemačkom predlogu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Bivši diplomata Vladislav Jovanović kaže za Kurir da je vidljiva ogromna žurba zapadnih diplomata da završe posao u vezi sa Kosova, i to tako što bi na kraju procesa Srbija trebalo da pusti da se Kosovo bukvalno ušeta u UN.

- Sada je ta potreba još veća i zbog izbora u EU i SAD, ali i zbog toga što nerešeni kosovski problem odvlači pažnju od Rusije. Svedočićemo upotrebi različitih pretnji i pritisaka, koji su taktičke, ali ne i ugušujuće prirode. Stvarna upotreba sile nije u interesu Zapada, ali su druge pretnje usmerene na to da Srbija digne ruke od Kosova, da mogu da ga stave u svoj džep, da potvrde ono što su počeli priznavanjima nezavisnosti, a to na kraju znači ulazak u UN. To je glavno na meniju, a sve ostalo što rade Lajčak i EU je garnirung. Srbija ima svoje argumente za ovu igru mačke i miša i ne treba od njih da odustaje. Sada se pokušava oživljavanje prilično mrtvog dijaloga, a zapravo je reč o kupovini vremena, jer je i EU svesna da Srbija nije spremna na taj korak, a Briselu je potreban privid da se stvari kreću - smatra naš sagovornik.

Izostale kazne Prištini

Docent na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Stefan Surlić ocenjuje da je kredibilitet EU u dijalogu upitan zbog toga što je, uprkos najavama, izostalo strože kažnjavanje Prištine.

- Dijalog je u ovom trenutku klinički mrtav i Lajčak kao posrednik pokušava po ko zna koji put da oživi dijalog s nekom novom rundom pregovora, odnosno sastanka na najvišem nivou u Briselu, gde bi se stvari pomerile s mrtve tačke. U ovom trenutku možemo videti da se francusko-nemački predlog i aneks iz Ohrida ne primenjuju, ne primenjuje se čak ni u potpunosti plan o tri tačke za deeskalaciju situacije na severu Kosova. EU je pretila vrlo strogim sankcijama, međutim, mi vidimo da su se te sankcije zaustavile na vrlo simboličnom nivou prema Prištini i naravno da onda postavljamo pitanje kredibiliteta posrednika, kredibiliteta EU - naglasio je Surlić za RTS.

Kako je objasnio, ne može se govoriti o uspešnosti normalizacije dokle god ovaj proces traje, postižu se sporazumi, a nema sankcija za jednu ili drugu stranu za neispunjavanje tačaka sporazuma. Surlić podseća da nije ispunjen suštinski zahtev, a to je formiranje Zajednice srpskih opština.

Peter Stano Stvoriti uslove za susret lidera foto: Youtube Printscreen EU je ponovila poziv Kosovu i Srbiji da stvore klimu za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa. Portparol EU Peter Stano kazao je da je Unija poslednjih nedelja više puta slala poruke da na strani EU postoji jasno očekivanje od strana da preduzmu veoma dobro definisane korake za deeskalaciju i stvore uslove za nastavak dijaloga. On je za RSE naglasio suštinski značaj da se dijalog nastavi bez ikakvih daljih odlaganja i da se nastavi s primenom Sporazuma o putu normalizacije odnosa i Aneksa njegove implementacije. Stano je naveo da još nema datuma novog susreta između Vučića i Kurtija, ali da će javnost blagovremeno biti obaveštena o tome.

