Franko Simatović već prebačen na bolničko lečenje?

Franko Simatović zvani Frenki (73), osnivač i bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO), koji je oslobođen izdržavanja kazne po haškoj presudi i prekjuče prevremeno pušten na slobodu iz zdravstvenih razloga, po svemu sudeći je već prebačen na bolničko lečenje u Beogradu. Prema saznanjima Kurira, Simatoviću je neophodna hemioterapija, koju u Holandiji nije mogao da prima, te se čeka odluka konzilijuma lekara o njegovom daljem lečenju.

Kako je ispričao naš izvor, Simatović je u toku jučerašnjeg dana bio na konsultacijama kod lekara i najverovatnije je i zadržan na bolničkom lečenju, kako bi se što pre počelo s potrebnom terapijom.

Još čekaju papire

Advokat Novak Lukić za Kurir je juče potvrdio da je Simatović iz zdravstvenih, odnosno humanih razloga pušten ranije na slobodu, iako još nije odslužio dve trećine zatvorske kazne.

- Još se nismo čuli, a koliko vidim, ni iz haškog suda nisu objavili zvanično saopštenje o razlozima zbog kojih je pušten ranije na slobodu, iako je jasno da je pušten iz humanih razloga - kazao nam je Lukić.

Nekadašnji premijer Srbije i haški osuđenik koji je odslužio kaznu Nikola Šainović za Kurir je podsetio da Hag nije prvi put pustio nekog Srbina ranije na slobodu iz zdravstvenih razloga i poručio da se nada da nisu zakasnili s tom odlukom.

foto: Kurir TV

- Prošle godine je, takođe iz zdravstvenih razloga, ranije pušten bivši šef Srpskog štaba Srpske Autonomne Oblasti Krajina Radoslav Brđanin. Međutim, on je bio u tako teškom stanju da, nažalost, nije ni došao svesti, već je umro dva-tri dana kasnije. Ovo je jedno tužno stanje za zdravstveni tretman osuđenika jer, očigledno, ako tamo nije bilo uslova da se leči, to ne znači da je trebalo da bude u Hagu do poslednjeg dana, mogli su da ga puste i ranije. Želim mu da se drži i da se izbori, on je veliki borac, uz njega sam i njegovu porodicu - kazao je Šainović za naš list.

On dodaje da se sa Simatovićem još nije čuo, ali da se nada da će se uskoro i to desiti.

- Uvek smo bili u kontaktu, ali sad je verovatno već u bolnici - kazao je.

Svakog žele da unize

I Veselin Šljivančanin ukazuje da je zbog neukazivanja pomoći i neadekvatnog lečenja veliki deo srpskih osuđenika na kraju i preminuo.

foto: Kurir televizija

- Moram da kažem da je taj haški sud naneo veliko zlo mnogim porodicama, među njima i porodici Franka Simatovića i Jovice Stanišića. Ako je Simatović toliko dugo čekao to suđenje, kakva je onda to pravda? Tamo su svakog čoveka želeli da unize. Mnogi su se tamo razboleli, narušili su im zdravlje. Dobro je što je došao, ali nije dobro ako je bolestan, jer on to nije zaslužio - ocenio je Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji i nekadašnji haški osuđenik.

Šta je Hag tražio od Srbije Mesečne konsultacije i prognoze "očekivanog životnog veka" Haški sud je od izricanja presude u maju tražio da na svake tri nedelje bude dostavljen izveštaj o Simatovićevom zdravstvenom stanju. Izveštaji su dostavljani tokom juna i jula, a sud je zatim obavešten da je Simatovićevo zdravlje ozbiljno narušeno. Zato je bivši komandant JSO 31. jula podneo molbu da bude hitno pušten iz humanitarnih razloga, a tokom avgusta je više puta podnosio ovu molbu, nudeći i garancije Vlade Republike Srbije. Sudija Gabrijela Gati Santana naložila je i da se osigura nezavisni medicinski tim koji će organizovati mesečne konsultacije i redovno popunjavati poverljiv izveštaj koji će biti dostavljen sudu u Hagu, uključujući prognoze i očekivani životni vek.

I. Ž./