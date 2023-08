BIVŠI ŠEF OBEZBEĐENJA RATKA MLADIĆA O PUŠTANJU SIMATOVIĆA: Srbi su u Hagu dobili preko 1000 godina zatovra, a ostali narodi ni 50

Tribunal u Hagu je 31. maja ove godine, posle dugogodišnjeg procesa, pravosnažno osudio Franka Simatovića i Jovicu Stanišića, takođe bivšeg čelnika Službe državne bezbednosti Srbije, na po 15 godina zatvora. Oni su suđeni zbog učešća u udruženom zločinačkom poduhvatu, koje je dovelo do zločina u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Sanskom Mostu, Trnovu.

- Zapadu je bio cilj da osudi srpski narod i nije bilo bitno da li je Puhalo, Mladić ili Simatović. Njima je bio potreban broj osuđenih Srba. Zato su Srbi dobili preko 1000 godina zatvora, a ostali narodi nisu dobili svi ukupno 50 godina. Cilj Zapada je bio da osudi srpski narod, njihove komandante, njihove predsednika i njihove načelnike, a za ostale kako prođu - kaže Branislav Puhalo, bivši šef obezbeđenja Ratka Mladića.

Ne postoje srpski ratni zločinci, hrvatski ili bosanski, postoje samo zločinci, kao što ne postoje srpske, bosanske ili hrvatske žrtve. Postoje samo žrtve, kaže advokat Aleksnadar Olenik, koji ističe da generalizacija toga da za Srbe važi jedno, a za hrvate ili bošnjake drugo, ustvari kompromituje smisao pravde i kazne za ratne zločince.

- Svaki ratni zločinac je ratni zločinac i on je to što je uradio i izvršio učinio u svoje ime i lično odgovara za njih. Svaku tu krivicu koja je pojedinačna pokušavaju da svale na leđa građana, na leđa Srba. Zločini nisu vršeni u ime Srba, nego je to radio zločinac u ovom slučaju Franko Simatović - smatra Aleksandar Olenik, advokat.

Franko Simatović pušten je zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja, a pukovnik Jugoslovenske narodne armije u penziji, Veselin Šljivančanin podseća da je zbog neukazivanja pomoći i neadekvatnog lečenja veliki deo srpskih osuđenika na kraju i preminuo.

- Moram da kažem da je taj Haški sud naneo velika zla mnogim porodicama. Među njima i porodici Franka Simatovića i Jovice Stanišića. Ako je Franko Simatović toliko dugo čekao to suđenje, kakva je onda to pravda? Tamo su svakog čoveka želeli da unize. Mnogi su se tamo razboleli, narušili su im zdravlje. Dobro je ako došao, ali nije dobro ako je bolestan, jer nije on to zaslužio - ocenio je Veselin Šljivančanin, pukovnik JNA u penziji.

03:04 BIVŠI ŠEF OBEZBEĐENJA RATKA MLADIĆA O PUŠTANJU SIMATOVIĆA: Srbi su u Hagu dobili preko 1000 godina zatovra, a ostali narodi ni 50

Na spisku onih koji su pod različitim okolnostima preminuli pre okončanja sudskog procesa su Slobodan Milošević, predsednik Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, Slavko Dokmanović, gradonačelnik Vukovara i Goran Hadžić, političar i bivši predsednik Republike Srpske Krajine.

