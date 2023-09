VOJISLAV ŠEŠELJ ZA KURIR TV: Pustili su Simatovića jer su procenili da je gotov! I Mladić i Stanišić su u jako lošem stanju

Osnivač i bivši komandant Jedinica za specijalne operacije Franko Simatović Frenki oslobođen je izdržavanja kazne po Haškoj presudi i prevremeno je pušten na slobodu. Stigao je u Beograd redovnim letom iz Amsterdama nešto posle 13 sati, a pušten je na slobodu iz zdravstvenih razloga, nakon što je operisan u Hagu.

Inače, suđenje nekadašnjim čelnicima resora Državne bezbednosti Srbije Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću trajalo je pune dve decenije i to je bio najduži proces u istoriji ovog suda. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove ih je prvo oslobodio, a onda je izrekao u junu 2021. godine po 12 godina zatvora, da bi u maju ove godine presuda preinačena na po 15 godina zatvora.

Međutim, Simatović je ukupno u Hagu proveo oko osam godina. Osuđen je za učešće u udruženom zločinačnom poduhvatu koje je dovelo do zločina u Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Trnovu. Za Frenkija Simatovića se vezuje opis: Bio je čovek DB zadužen za operacije na terenu. Desna ruka Jovice Stanišića. Njegove oči i njegove uši.

Kako je moguće da je pravosnažno osuđen na 15, a izdržao tek 8 godina zatvora, pa pušten? Kako haški sud odlučuje o puštanju na privremenu slobodu iz zdravstvenih i humanitarnih razloga? Zašto je za neke blaži, a za neke stroži? Hoće li ikada odgovarati niže rangirani pripadnici DB kojima su Simatović i Stanišić bili nadređeni?

Na ova pitanje odgovarao je u emisiji Usijanje Vojislav Šešelj, lider SRS.

- Ovo nije neobično. To znači da su procenili da mu nije preostalo mnogo života. On se razboleo od kancera pankreasa, a to je jedan od najtežih oboljenja. Od naših lekara zavisi da li će uspeti da ga oporave. Oni puštaju samo kada očekuju da će njihova žrtva brzo umreti. To su činili i u slučaju Drage Nikolića. On je imao galopirajući rak pluća. Ima još takvih slučajeva. - rekao je Šešelj. U slučaju Radoslava Brđanina, videli ste da je jedva 48 sati sastavio u Banjaluci. Pustili su ga samo da ne bi umro u Hagu, već u Banjalucu.

Dodao je da su neki od haških optuženika u teškom stanju:

- Ostao je u Hagu Jovica Stanišić koji je u teškom stanju, kao i Ratko Mladić koji se bori za život. Za Frenkija su procenili da je gotov, a za ovu dvojicu su procenili da nije baš tako teška situacija pa nema potrebe još da ih puštaju. U mom slučaju su procenili da neću izdržati duže od jula meseca, ali ja sam zahvaljajuću beogradskim lekarima uspeo da se izlečim - rekao je Šešelj i dodao:

VOJISLAV ŠEŠELJ ZA KURIR TV: Pustili su Simatovića jer su procenili da je gotov! I Mladić i Stanišić su u jako lošem stanju

- Ne znamo pod kojim uslovima je pušten. Ja bih ga rado posetio, ali znam da je u teškom stanju. Bio je sav žut, kao vosak kad se preko video linka pojavio u sudnici, nije mogao čak ni da dođe u sudnicu. Ne verujem da su mu dozvolili da ima šire kontakte.

