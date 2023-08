Prevremeno puštanje na slobodu Franka Simatovića Frenkija iz haškog trubunala koji je oko 13 časova redovnim letom stigao iz Amsterdama u Beograd komentarisao je u emisiji Usijanje Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma.

foto: Kurir televizija

- Simatović je pušten uslovno. Čini mi se da će test na tu temu morati da položi Aleksandar Vučić. Iz Evropske Unije obratili su pažnju na Srbiju. Tu je i upozorenje francuskog predsednika da slede sankcije ukoliko se ne odredimo prema agresiji Risije na Ukrajinu. Dobili smo iz evropske komisije vest da će se zahtevati preispitivanje viznog režima i da će se stalno insistirati na odnosu agresije Rusije na Ukrajinu i na presuđeni genoicid u Srebrenici. Suočićemo se sa tim relativno brzo - rekoa je Vuletić.

U kontekstu eventualnih zahteva Evropske Unije koje je naveo, Vuletić je komentarisao i povratak Simatovića u Srbiju, istakavši da će Srbija ukoliko iz Haga budu zahtevali da se on iz nekog razloga vrati u tribunal, taj zahtev morati da ispuni, jer će se u suprotnom suočiti sa negativnim posledicama.

01:15 SIMATOVIĆ JE USLOVNO PUŠTEN NA SLOBODU! Vuletić: Ukoliko iz Haga budu tražili da se vrati, Srbija će morati to da poštuje

- I ovu presudu - uslovno puštanje Simatovića na slobodu vidim u tom pravcu. Ako on ovde prekrši nešto što mu je propisano i zbog toga bude morao da se vrati Srbija će morati to da poštuje. To znači da će Evropska komisija procenjivati politiku Srbije i kroz odnos Srbije prema njemu. Ukoliko napravi prekršaj, a vlada ga ne isporuči imaćemo žestoke i ozbiljne posledice. Srbija je s te strane na testu.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:04 BIVŠI ŠEF OBEZBEĐENJA RATKA MLADIĆA O PUŠTANJU SIMATOVIĆA: Srbi su u Hagu dobili preko 1000 godina zatovra, a ostali narodi ni 50