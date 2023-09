VELIKO OLAKŠANJE, NADAMO SE DA JE OVO POČETAK KRAJA! Sin Dejana Pantića: Hvala Kancelariji za KiM i državi Srbiji

Sin Dejana Pantića, koji je danas pušten da se brani sa slobode, posle više od osam meseci kućnog pritvora, Predrag Pantić izjavio je za Kosovo onlajn da je porodica ovu vest dočekala sa velikim olakšanjem, kao i da je njegov otac srećan, ali i da još nije potpuno svestan da se to zaista dogodilo.

"Otac je pušten da se brani sa slobode, danas je položena kaucija, majka je bila sa advokatom i to je za nas sve ohrabrujuća i važna vest, a posebno za njega koji se zdravstveno nije osećao dobro. Bio je hospitalizovan deset dana, što je i bio glavni povod da tražimo da se brani sa slobode", kaže Pantić.

Predrag Pantić foto: Kosovo onlajn

On je ukazao da protiv njegovog oca još nije podignuta optužnica i da se po tom pitanju svih ovih meseci ništa nije dešavalo.

"Oni su njemu, probaću da budem precizan, četiri puta produžavali kućni pritvor na po dva meseca. Kada su mu odredili kućni pritvor to je za nas bilo značajno, a ne mogu da vam opišem koliko nam znači ovo što mu je dozvoljeno da se brani sa slobode. To ne znači da je on oslobođen, već samo da može da se brani sa slobode, jer se i dalje vodi kao osumnjičen", navodi Predrag Pantić.

Kako dodaje, njegov otac je u obavezi da odgovori na svaki poziv koji se tiče sudskog postupka protiv njega.

"Nadamo se da je ovo početak kraja, jer mi nemamo nikakvu informaciju, a ni advokat, da postoje neki dokazi protiv njega", rekao je Predrag Pantić.

Dodao je da se nada da će sada, kada će slobodno moći da prošeta gradom i ode kod lekara bez policijske pratnje, njegov otac biti zdravstveno bolje.

Dejan Pantić foto: Kurir

"Odluka je doneta pre sat, dva i on je još u pozitivnom šoku. Želim da zahvalim Kancelariji za Kosovo i Metohiju, našoj državi Srbiji koji su nam pomogli i pravno i bili sve vreme uz nas, a želim da zahvalim i medijima koji su korektno i profesionalno izveštavali o situaciji kroz koju prolazi moj otac", poručio je Pantić.

Dejan Pantić bio je pripadnik tzv. kosovske policije, koju je napustio početkom novembra prošle godine kada su se Srbi povukli iz prištinskih institucija. Uhapšen je 10. decembra na prelazu Jarinje kada se sa suprugom vraćao iz Raške, a Priština ga tereti da je organizovao "teroristički napad" na prostorije CIK u Severnoj Mitrovici.

Njegov advokat i porodica su isticali da je Pantić danima bio bez potrebne terapije, da je srčani bolesnik i da nisu uspevali ni da se čuju s njim. Posle 18 dana od hapšenja Pantiću je određen kućni pritvor, koji je produžavan na dva meseca do danas kada je uz kauciju pušten da se brani sa slobode.

(Kurir.rs/Kosovo onlajn)