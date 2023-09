ANALITIČARI: Nismo mrdnuli 10 godina, nema izgleda za pozitivan ishod u Briselu

Uprkos najavama pojedinih evropskih zvaničnika da se očekuju pozitivni ishodi dijaloga Beograda i Prištine u Briselu ove nedelje, analitičari ocenjuju za Kurir da nema nikakvih naznaka da bi do ikakvog pomaka moglo da dođe u normalizaciji odnosa dve strane i ukazuju da se nismo s mrtve tačke pomerili punih 10 godina, od potpisivanja Briselskog sporazuma.

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak istakao je da pripreme za sastanak na visokom nivou u okviru dijaloga 14. septembra u Briselu teku "punom parom" i da se radi na "pozitivnim ishodima".

On je, sumirajući prethodnu radnu sedmicu, tokom koje se sastao s brojnim uključenim stranama, između ostalih i s političkom direktorkom nemačkog ministarstva spoljnih poslova, naveo da je ona bila "prepuna pripremnog rada" za predstojeći sastanak na visokom nivou u Briselu.

Istovremeno, kosovski premijer Aljbin Kurti samo nastavlja sa zatezanjem odnosa i traži od Zapada da čak sprovede "kaznenu politiku" prema Beogradu, te da međunarodna zajednica natera Srbiju da primeni Ohridski sporazum, što znači međusobno priznanje. On traži da Brisel, Vašington i drugi centri moći Srbiji daju ultimatum - priznanje Kosova ili vraćanje viza i povlačenje svih stranih investicija.

Politički analitičar Branko Radun za Kurir kaže da nije jasno šta bi to mogao da bude "pozitivan ishod" jer, kako ističe, svi koji prate pregovore i koji su u njih uključeni nisu optimisti.

- Niko nije optimista osim, evo, Lajčaka. On to valjda po službenoj dužnosti mora tako ili pak zna nešto što mi ne znamo. Ali ne postoje nikakvi indikatori za to, kao ni za mogućnost da Kurti pravi kompromis. Prosto, nema prostora za napredak dok se određene stvari ne resetuju i ne vrate na pređašnje stanje, a naravno, i da se formira ZSO i da se Srbi vrate u institucije. Bez toga zaista ne vidim kako bi moglo da se dođe do bilo kakvog napretka - kaže Radun.

Dodaje i da EU može da iskoristi neki pregovarački adut i da pokuša da trguje, da stvori neku novu situaciju, a onda da traži ustupke.

- Ali čak ni to ne vidimo. Može nešto da se desi narednih meseci, neki preokret, da recimo Amerikanci jače pritisnu Kurtija, ali u ovom momentu to ne vidimo. Nema akcije koja bi promenila odnose, sada je na snazi neka vrsta zamrznutog konflikta, iako se Lajčak ponaša kao da je sve normalno. Pokazuje se po ko zna koji put da EU nema kapacitet, imala ili nemala dobru volju, jednostavno ne može to da izgura - konstatovao je Radun.

Vladislav Jovanović, nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije, ukazuje da se punih deset godina od potpisivanja Briselskog sporazuma nismo mrdnuli iz mesta u postizanja kompromisa.

- Jedino smo mi mrdnuli u ispunjavanju obaveza, a Zapad, s druge strane, samo u jačanju pritisaka na nas i sve težu situaciju u kojoj se insistira da se ne protivimo ulasku tzv. države Kosovo u međunarodne organizacije poput UN. A to što sada Lajčak govori o nekom pozitivnom ishodu, jednostavno, domaćin uvek mora da bude optimističan javno, iako ni sam ne veruje u to. Ne očekujem da će biti napretka, dok oni očekuju da nas opstruiraju i da vide da li smo i dalje otporni i je li počeo naš otpor da popušta o pitanju njihovih zahteva za priznanje Kosova i sve je orijentisano na to da nas iznure i da izgubimo svaku nadu, da se pripremimo za konačni poraz i veruju da bi do toga moglo da dođe. Ali do toga neće doći, moraće jednog dana da se razuvere da su im namere moguće - istakao je Jovanović za Kurir.

I nekadašnji ambasador pri UN Branko Branković ne vidi kako bi trenutno stvari mogle da se pomere nabolje.

- Ako će zaista biti nekog "pozitivnog ishoda", onda bi to značilo da Kurti lepo kaže da počinje da se radi na formiranju ZSO i da se odmah povuku sa severa ove takozvane snage Kosova. To bi jedino moglo da bude nešto što bi moglo da se okarakteriše kao pozitivan pomak, ali ništa mi od toga nemamo ako se zaista i ne sprovede, a da bi to uradio, potrebno je da mu oni koji su iza njega to narede. Mi konstantno imamo jednu političku igru u kojoj od Stoltenberga pa nadalje samo čujemo poruke šta bi sve Kurti morao da uradi ili sa čime da prestane, ali on ne radi ništa. Samo prikazuju sebe kao dobre momke, dok Kurti nastavlja da radi po svome, što je samo ozbiljna politička igra - zaključio je Branković.

Konstantan teror Svaki dan neki incident 7. 9. Kurtijevi specijalci upali u zgradu u Bošnjačkoj mahali u kojoj se nalaze četiri srpske institucije i pod lažnim izgovorom da imaju dojavu o podmetnutoj bombi pokušali da isteraju zaposlene 8. 9. U pratnji službenika "kosovske agencije za privatizaciju" nasilan upad u prostor fabrike alata "Lola Ribar" u Zubinom Potoku i više od sat vremena pretresanja tog objekta i fabričkog kruga 9. 9. Srbin iz Leposavića G. S. (1984), bivši pripadnik tzv. kosovske policije, uhapšen je naočigled svoje majke. On je sedeo u kafani nedaleko od železničke stanice, gde je svratio da popije kafu, kada se pojavio policijski automobil koji je došao po njega 10. 9. Porodici Janačković treći put zapaljena povratnička kuća u mestu Novo Selo Mađunsko u opštini Vučitrn

