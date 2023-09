PALO JE SUVIŠE ZLE KRVI, NEREALNA JEDNA KOLONA! Vukadinović o šansama da se opozicija ujedini za izbore

Zahtev dela opozicije da se raspišu vanredni parlamentarni i beogradski izbori i zvanično je predat u Predsedništvu Srbije. U iščekivanju odgovora, pojedini lideri opozicije iskoristili su to kao još jedan povod da upute javni poziv da se za nastup na izborima krene u okupljanje cele opozicione scene.

Procene

Međutim, projekat pravljenja jedne opozicione kolone nije odmakao dalje od apela, ali ga ovaj put predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić najavljuje kao prioritet. On je rekao da će o tome razgovarati sa kolegama iz opozicije.

Ako je suditi po izjavama opozicionih aktera, nema velikih prepreka za jednu izbornu listu. Međutim, stvari na terenu, pogotovo posle razlaza i cepanja u Narodnoj stranci i stranke Zajedno, ne ulivaju nadu da do toga može da dođe. Procene su da će se i ovi planovi o pravljenju jedinstvenog izbornog marša završiti kao i u ranijim pokušajima ukrupnjavanja.

Politički analitičar Đorđe Vukadinović ocenjuje za Kurir da je ta opcija posle svih trvenja unutar opozicije postala nerealna, a bila bi i kontraproduktivna.

foto: Kurir tv

- I sam sam bio zagovornik teze o potrebi i prednostima jedne opozicione kolone iz logičnih i očiglednih razloga. Sada, posle svega što se izdešavalo i na opozicionoj sceni, mislim da ta kolona ne samo da ne bi bila korisna već bi čak bila i kontraproduktivna. Previše je teških reči i zle krvi palo unutar opozicije da bi se to ukomponovalo, a uz to su se politički toliko razišli da to ne bi imalo previše smisla. Simpatizeri opozicije su po inerciji skloni da veruju da je jedna kolona najbolji put. Međutim, to nije previše realno, a verovatno ni previše korisno - objašnjava on.

Zbunjujuće

Vukadinović smatra da će izborna ponuda opozicije morati da se podeli na više od dve kolone.

- Svakako mora da ih bude manje od ovog mnoštva i šume koju imamo sada. U trenutnoj situaciji sa brojem strana i pokreta ne može da se snađu ni novinari, ni analitičari, ni birači. Birač ne sme da bude zbunjen - upozorava naš sagovornik.

Kurir.rs